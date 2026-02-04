دراسة: 40 % من حالات السرطان مرتبطة بأسباب يمكن الوقاية منها

أفاد تحليل عالمي نُشر، الثلاثاء، في مجلة "نيتشر ميديسن"، بأن نحو 40 في المائة من حالات مرض السرطان في العالم عام 2022 كانت مرتبطة بأسباب يمكن الوقاية منها.

وخلصت الدراسة، التي قادتها إيزابيل سورجوموتارام من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان في مدينة ليون الفرنسية، إلى أن التبغ والكحول والعدوى كانت أكثر عوامل الخطر شيوعاً، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقدّر التحليل أن نحو 30 في المائة من حالات السرطان لدى النساء، و45 في المائة لدى الرجال؛ كان من الممكن تفاديها.

ومن إجمالي 18.7 مليون حالة سرطان جديدة سُجلت عالمياً في عام 2022، كان بالإمكان الوقاية من نحو 7 ملايين حالة، أي ما يمثّل قرابة 38 في المائة من الإجمالي.

واعتمد الباحثون على بيانات عالمية لربط الحالات الجديدة من السرطان بعوامل خطر ثبت علمياً أن لها علاقة سببية بالمرض. وشملت الدراسة المخاطر السلوكية مثل التدخين، بالإضافة إلى التعرضات البيئية والمهنية.

وتبيّن أن أنماط الخطر تختلف حسب المنطقة والجنس، ففي أفريقيا جنوب الصحراء كانت 38 في المائة من حالات السرطان بين النساء قابلة للوقاية، مقارنة بنحو 25 في المائة في شمال أفريقيا وغرب آسيا.

وفي هذه المناطق، كانت العدوى هي السبب الرئيسي القابل للوقاية. أما في أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا فكان التبغ هو عامل الخطر المهيمن.

وقال الباحث المشارك أندريه إلباوي، رئيس فريق مكافحة السرطان في منظمة الصحة العالمية، إن النتائج توفر أول نظرة عالمية لحصة حالات السرطان المنسوبة إلى عوامل يمكن الوقاية منها، مشيراً إلى أن فهم الأنماط الإقليمية يمكن أن يساعد الحكومات والأفراد على اتخاذ خطوات موجهة لتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

وأضافت إيزابيل سورجوموتارام أن معالجة الأسباب القابلة للوقاية تُعد من أكثر الطرق فاعلية، للحد من العبء العالمي المتزايد للسرطان، الذي تشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن معدل الإصابة به قد يرتفع بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2040 إذا استمرت الاتجاهات الحالية.

المصدر / وكالات