فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الهلال الأحمر: استئناف سفر المرضى عبر معبر رفح

ابتكار آيفون 17 يصل أندرويد.. سباق جديد في كاميرات السيلفي

استشهاد مسعف في قصف الاحتلال بخان يونس

الدفاع المدني بغزَّة: الحرب لم تتوقف والاحتلال يقتل السكان بشكل ممنهج

روسيا تعلن تزويد جيشها بـ 21 مليون قطعة سلاح

النشا المقاوم: البطل الخفي لصحة أمعائك

سامسونغ في ورطة.. استطلاعات الرأي تصدم Galaxy S26 Ultra قبل وصوله

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

ترامب يدعو الأميركيين لتجاوز قضية إبستين

يومٌ دامٍ.. شهداء وإصابات في قصف الاحتلال شرقي غزة وخان يونس

سامسونج تعيد تصميم علبة شحن سماعات Galaxy Buds 4 إلى شكلها الكلاسيكي

04 فبراير 2026 . الساعة 13:12 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية

على مر السنوات، شهدت تشكيلة سماعات سامسونج Galaxy Buds تغييرات كبيرة، حيث ابتعدت النسخ الأخيرة عن تصميم العلبة التقليدي لصالح شكل مستوحى من سماعات AirPods. إلا أن Galaxy Buds 4 يبدو أنها تعود خطوة إلى الوراء.

التسريبات حول هذه السلسلة بدأت منذ نحو عام، وكشفت عن تغييرات كبيرة، أبرزها التخلي عن التصميم المثلثي لسلسلة Galaxy Buds 3 لصالح مظهر معدني مصقول، إلى جانب تعديل تصميم علبة الشحن.

صور حديثة من برنامج سامسونج، صدرت في نوفمبر، أكدت أن Galaxy Buds 4 ستعود إلى العلبة المربعة، على غرار الأجيال السابقة، مع غطاء شفاف يبرز أناقة المظهر المعدني للسماعات. كما يبدو أن التصميم المستوحى من AirPods مع الأذرع سيستمر، سواء أحبّه المستخدمون أم لا.

وتشير التسريبات أيضًا إلى أن سامسونج ستقدم نوعين من السماعات: أحدهما بتصميم مفتوح نسبيًا، والآخر مزود بأطراف سيليكون لضمان تثبيت أفضل داخل الأذن. إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تشمل بعض الإصدارات شاحنًا مغناطيسيًا، ما يلمح إلى أن العلبة قد تحتوي على محاذاة مغناطيسية مشابهة لتلك في AirPods.

من المنتظر أن تكشف سامسونج رسميًا عن Galaxy Buds 4 وGalaxy Buds 4 Pro قريبًا، وربما بالتزامن مع إطلاق سلسلة Galaxy S26 لاحقًا هذا الشهر.

المصدر / وكالات
#سامسونج #جالكسي #سماعات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة