سامسونج تعيد تصميم علبة شحن سماعات Galaxy Buds 4 إلى شكلها الكلاسيكي

على مر السنوات، شهدت تشكيلة سماعات سامسونج Galaxy Buds تغييرات كبيرة، حيث ابتعدت النسخ الأخيرة عن تصميم العلبة التقليدي لصالح شكل مستوحى من سماعات AirPods. إلا أن Galaxy Buds 4 يبدو أنها تعود خطوة إلى الوراء.

التسريبات حول هذه السلسلة بدأت منذ نحو عام، وكشفت عن تغييرات كبيرة، أبرزها التخلي عن التصميم المثلثي لسلسلة Galaxy Buds 3 لصالح مظهر معدني مصقول، إلى جانب تعديل تصميم علبة الشحن.

صور حديثة من برنامج سامسونج، صدرت في نوفمبر، أكدت أن Galaxy Buds 4 ستعود إلى العلبة المربعة، على غرار الأجيال السابقة، مع غطاء شفاف يبرز أناقة المظهر المعدني للسماعات. كما يبدو أن التصميم المستوحى من AirPods مع الأذرع سيستمر، سواء أحبّه المستخدمون أم لا.

وتشير التسريبات أيضًا إلى أن سامسونج ستقدم نوعين من السماعات: أحدهما بتصميم مفتوح نسبيًا، والآخر مزود بأطراف سيليكون لضمان تثبيت أفضل داخل الأذن. إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تشمل بعض الإصدارات شاحنًا مغناطيسيًا، ما يلمح إلى أن العلبة قد تحتوي على محاذاة مغناطيسية مشابهة لتلك في AirPods.

من المنتظر أن تكشف سامسونج رسميًا عن Galaxy Buds 4 وGalaxy Buds 4 Pro قريبًا، وربما بالتزامن مع إطلاق سلسلة Galaxy S26 لاحقًا هذا الشهر.

المصدر / وكالات