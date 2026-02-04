فلسطين أون لاين

الهلال الأحمر: استئناف سفر المرضى عبر معبر رفح

04 فبراير 2026 . الساعة 13:06 بتوقيت القدس
...
معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني قبل تدميره من قبل الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استئناف سفر المرضى عبر معبر رفح البري اليوم، بعد تعليقه من قبل الاحتلال الإسرائيلي عدة ساعات.

وقال الهلال الأحمر في تصريح مقتضب، ظهر يوم الأربعاء، "تم تبليغنا بعودة التنسيق لسفر المرضى عبر معبر رفح اليوم، مضيفًا أن الاستعدادات جارية لسفر دفعة منهم.

اقرأ أيضًا: الاحتلال يمنع سفر المرضى عبر معبر رفح ويلغي مغادرة الدفعة الثالثة

وصباح اليوم، ألغى جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنسيق سفر مرضى وجرحى قطاع غزة عبر معبر رفح البري جنوبي القطاع، وذلك بعد يومين فقط من إعادة فتحه بشكل محدود.

وكان معبر رفح قد أُعيد فتحه، يوم الاثنين، بشكل محدود ومقيد، وذلك بعد نحو عامين من الإغلاق الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي، حيث جرى فتح المعبر في الاتجاهين ولكن ضمن قيود مشددة، دون توفر معلومات حتى الآن حول عبور مسافرين فعليًا.

يُذكر أن "إسرائيل" تسيطر منذ أيار/مايو 2024 على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ضمن حرب الإبادة الجماعية التي شنتها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 واستمرت عامين.

وكان من المفترض أن تعيد "إسرائيل" فتح معبر رفح ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، إلا أنها تنصلت من ذلك.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الإبادة الجماعية #الدفعة الثالثة #سفر المرضى #معبر رفح البري

