استشهاد مسعف في قصف الاحتلال بخان يونس

استشهد مسعف، ظهر يوم الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في مواصي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأعلن الهلال الأحمر، استشهاد المسعف "حسين السميري" الذي ارتقى بعد قصف الاحتلال خيمة بصاروخ ثانِ أثناء نقل المصابين في مواصي خان يونس.

وأسفر قصف استهدف خيمة للنازحين بمنطقة المواصي في خان يونس عن ارتقاء شهيدين وإصابة آخرين. وأفادت مصادر صحفية باستشهاد المسعف حسين السميري إثر استهدافه بصاروخ ثانٍ فور وصوله لإخلاء الجرحى من الخيمة، ليرتفع بذلك إجمالي الشهداء إلى ثلاثة.

ومنذ فجر اليوم، استشهد 21 مواطنًا؛ وأصيب العشرات بجروح متفاوتة، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، على مدينتي خان يونس ومدينة غزة، في خروقات جديدة وعنيفة لاتفاق وقف إطلاق النار.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، يواصل الاحتلال ارتكاب مئات الخروقات بالقصف وإطلاق النيران، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات المدنيين الفلسطينيين.

ولفتت الصحة بغزة إلى أن "عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم".

وأضافت: "ارتفعت حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025 إلى "529 شهيدا و1462 مصابا".

وتأتي هذه الخروقات رغم إعلان الإدارة الأمريكية، منتصف يناير/ كانون الثاني المنصرم، بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وكما ارتفعت حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 71 ألفا و803 شهداء و171 ألفا و570 مصابا.



المصدر / فلسطين أون لاين