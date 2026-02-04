روسيا تعلن تزويد جيشها بـ 21 مليون قطعة سلاح

فلسطين أون لاين

04 فبراير 2026 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
...
جنود روس خلال العرض العسكري بمناسبة يوم النصر في موسكو (أرشيف)

أعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف، الأربعاء، أن وزارة الدفاع ستتسلم أكثر من 310 آلاف آلية، ونحو 21 مليون قطعة سلاح، من مؤسسات الصناعية العسكرية في البلاد خلال 2026.

وقال بيلاوسوف خلال اجتماع حول سير تنفيذ خطط تسليح الجيش للعام الجديد إنه "من المقرر تسليم القوات المسلحة أكثر من 310 آلاف آلية عسكرية، ونحو 21 مليون قطعة سلاح هذا العام".

وأضاف: "تسلمنا في يناير أكثر من 10 آلاف آلية، وحوالي مليوني قطعة ذخيرة، بينها القنابل والصواريخ"، وفق وسائل إعلام محلية.

ولفت إلى أن "العمل مستمر على توقيع العقود اللازمة مع المؤسسات الوطنية للصناعات العسكرية لضمان انتظام عمليات التسليم حتى عام 2027".

فيما كلف الوزارة والجهات المعنية بضمان الإنتاج والتوريد المنتظم للنماذج المطلوبة أكثر من غيرها من الأسلحة والمعدات العسكرية.

يأتي ذلك وسط استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا منذ قرابة 4 سنوات.

بينما لم تفض حتى الآن المساعي الأميركية بين كييف وموسكو إلى التوصل لاتفاق يوقف الصراع.

المصدر / وكالات
#روسيا

