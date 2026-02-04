الدفاع المدني بغزَّة: الحرب لم تتوقف والاحتلال يقتل السكان بشكل ممنهج

قال الناطق باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل، إن الاحتلال يواصل الحرب على غزة بمبررات لا قيمة لها، مشيرًا إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين جراء خروقات الاحتلال المتواصلة .

وأضاف بصل في تصريحات صحفية مقتضبة، تابعتها " "، يوم الأربعاء، أنه "لا يوجد أي تغيير على الأرض وهناك تصعيد إسرائيلي بمبررات لا قيمة لها".

وأكد أن الحرب لم تتوقف في القطاع ويتم قتل السكان بشكل ممنهج.

الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل

ومنذ فجر اليوم، استشهد 20 فلسطينيا وأصيب آخرون بنيران الاحتلال في مدينتي غزة وخان يونس.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، يواصل الاحتلال ارتكاب مئات الخروقات بالقصف وإطلاق النيران، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات المدنيين الفلسطينيين.

ولفتت الصحة بغزة إلى أن "عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم".

وأضافت: "ارتفعت حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025 إلى "529 شهيدا و1462 مصابا".

وتأتي هذه الخروقات رغم إعلان الإدارة الأمريكية، منتصف يناير/ كانون الثاني المنصرم، بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

المصدر / فلسطين أون لاين