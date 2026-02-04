العنف يتصاعد في الداخل المحتل.. مقتل 3 فلسطينيين وإضراب شامل في عبلين

قُتل فجر الأربعاء 4 فبراير/شباط 2026، ثلاثة شبان فلسطينيين في العشرينيات من أعمارهم من مدينة الطيرة بالداخل المحتل، إثر إطلاق نار استهدف مركبتهم، ما أدى إلى اصطدامها بحافلة واشتعالها لاحقاً، بحسب مصادر طبية. ويُعرف الضحايا بأسماء أصيل قاسم وهادي وجبران ناصر، أبناء عمومة.

وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ مطلع العام إلى 31 شخصًا، بينهم خمسة خلال ثلاثة أيام فقط، في ظل استمرار الاحتجاجات على تفشي العنف وفشل الشرطة في توفير الأمن.

واعتبرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن الجريمة جاءت نتيجة "نزاع مستمر"، وأعلنت اعتقال ثلاثة مشتبهين من الطيرة وإحالة التحقيق إلى الوحدة المركزية "يمار".

ويأتي هذا بعد تسجيل حالتي قتل في بلدة عبلين منذ بداية الشهر، راح ضحيتها كل من محمد قسوم (26 عامًا) ورؤوف مريسات (50 عامًا)، فيما شهد شهر يناير/كانون الثاني مقتل 26 فلسطينيًا، وعام 2025 سجل 252 قتيلًا، في أرقام وصفها فلسطينيون بأنها غير مسبوقة.

وردًا على الجريمة الأخيرة، أعلنت بلدة عبلين إضرابًا عامًا وشملت كافة المرافق والمؤسسات، كما خرجت مظاهرات ووقفات احتجاجية في عدة بلدات عربية، أبرزها مظاهرة "الرايات السوداء" في "تل أبيب"، رفع خلالها آلاف المحتجين شعارات تطالب بـ"وقف العنف والمحاسبة"، معتبرين أن الأمن للفلسطينيين حق أساسي وليس مطلبًا فئويًا.

ومن المزمع تنظيم قافلة سيارات الأحد المقبل من البلدات العربية إلى القدس ضمن تحركات احتجاجية مستمرة، بهدف لفت الانتباه إلى استفحال الجريمة وفشل الشرطة والسلطات في حماية الفلسطينيين.

