يومٌ دامٍ.. شهداء وإصابات في قصف الاحتلال شرقي غزة وخان يونس

ارتقى شهداء وأصيب آخرون، فجر يوم الأربعاء، من جراء خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ارتقى شهيدان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال خيامًا تؤوي نازحين بمواصي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، فيما أكدت مصادر صحفية، استشهاد المسعف حسين السميري بعد قصف الاحتلال خيمة بصاروخ ثان أثناء نقل المصابين في مواصي خان يونس.

وأعلن الإسعاف والطوارئ عن إصابة طفلة بنيران الاحتلال شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن 3 شهداء وصلوا إلى مستشفى ناصر من جرّاء قصفٍ مدفعي إسرائيلي استهدف خيامًا ومنازل المواطنين في منطقة قيزان أبو رشوان جنوب مدينة خان يونس، إضافة لشهيد متأثرا بجراحه في قصف سابق.

وكما وصل إلى مستشفى الشفاء 14 شهيدا، بينهم فتى وطفلة، وعدد من المصابين بينهم حالات خطرة على إثر قصفٍ مدفعي إسرائيلي مكثف استهدف خيامًا ومنازل المواطنين في مناطق شارع يافا وشارع السكة وشارع الحجر بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال استهدفت عمارة سكنية لعائلة حبوش في شارع الحجر شرقي حيّ التفاح شمال شرقي مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد كل من: ريتال محمود حبوش (13 عامًا)، ويوسف محمد حبوش (40 عامًا)، وأحمد طلعت حبوش (22 عامًا)، وبلال أشرف حبوش (16 عامًا).

وارتقى 3 شهداء -مسنّان وطفل يبلغ 5 أشهر- إلى مستشفى الشفاء من جرّاء قصفٍ مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة شارع 10 بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

والليلة الماضية، أفادت مصادر محلية باستشهاد زوجة الدكتور أحمد الربيعي، رئيس قسم الأمراض الصدرية في مستشفى الشفاء، برصاص قوات الاحتلال قرب منطقة الشوا، في حي التفاح شرق غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال الأحياء الشمالية الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما أطلقت طائرات الاحتلال المسيرة النار باتجاه منازل المواطنين في منطقة الصحابة بحي الدرج وسط مدينة غزة.

واندلع حريق في أحد المنازل من جرّاء القصف المدفعي الإسرائيلي على شارع السكة بحي التفاح، تزامنًا مع إطلاق الطيران المسير نيرانه تجاه منازل المواطنين.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، يواصل الاحتلال ارتكاب مئات الخروقات بالقصف وإطلاق النيران، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات المدنيين الفلسطينيين.

ولفتت الصحة بغزة إلى أن "عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم".

وأضافت: "ارتفعت حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025 إلى "529 شهيدا و1462 مصابا".

وتأتي هذه الخروقات رغم إعلان الإدارة الأمريكية، منتصف يناير/ كانون الثاني المنصرم، بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وكما ارتفعت حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 71 ألفا و803 شهداء و171 ألفا و570 مصابا.

المصدر / فلسطين أون لاين