لهذا السبب.. فرنسا تصدر أوامر استدعاء ضد متطرفتين إسرائيليتين

متابعة/ فلسطين أون لاين

أصدرت السلطات القضائية في فرنسا مذكرتي توقيف بحق مستوطنتين إسرائيليتين تحملان الجنسية الفرنسية، على خلفية تورطهما بالمشاركة في تعطيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

واوضحت صحيفة "اللوموند" الفرنسية، أن التهم الموجهة إلى كلا من راشيل تويتو ونيلي كوبر‑ناوري تشمل "التحريض العلني والمباشر على الإبادة الجماعية" و"التواطؤ في الإبادة الجماعية"، وذلك بعد سلسلة من التحركات التي استهدفت شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة بين عامي 2024 و2025.

وتعرف تويتو بأنها متحدثة باسم حركة "الأمر 9"، وهي مجموعة يمينية إسرائيلية متطرفة ظهرت خلال العدوان على غزة، ونفذت عمليات منظمة لعرقلة قوافل الإغاثة.

أما نيلي كوبر‑ناوري، فهي رئيسة جمعية "إسرائيل إلى الأبد"، وهي منظمة إسرائيلية ‑ فرنسية ذات توجه قومي ‑ يميني، شاركت في تعبئة متطوعين للمشاركة في عمليات تعطيل المساعدات.

ووفق تقارير صحفية، فقد دعت الجمعية علنًا إلى الانضمام لعمليات منع الشاحنات، وصرّحت كوبر‑ناوري في مقابلات إعلامية بأن "تزويد سكان غزة بالمساعدات أمر غير أخلاقي"، معتبرة أن المدنيين "ليسوا أبرياء".

ووصفت كوبر‑ناوري مذكرات التوقيف بأنها "اضطهاد معادٍ للسامية"، وزعمت أنها تشكل "سابقة خطيرة" تستهدف الجنود والمدنيين من مزدوجي الجنسية. أما تويتو، فهاجمت القضاء الفرنسي، معتبرة أنه "يتجاوب بسرعة مع شكاوى منظمات مؤيدة للفلسطينيين"، وفق زعمها.