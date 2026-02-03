إسبانيا تعتزم حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 16 عامًا

فلسطين أون لاين

03 فبراير 2026 . الساعة 12:16 بتوقيت القدس
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث (أرشيف)

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، الثلاثاء، أن بلاده ستفرض حظرًا على استخدام الأطفال دون سن 16 عامًا لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي، مع إلزام هذه المنصات بتطبيق أنظمة صارمة للتحقق من العمر.

وقال سانتشيث خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي، إن "وسائل التواصل الاجتماعي تحولت إلى دولة فاشلة، تُتجاهل فيها القوانين ويُتسامح فيها مع الجرائم"، مضيفًا: "سنحمي أطفالنا من الغرب المتوحش في العالم الرقمي".

وأوضح أن الحكومة الإسبانية ستطرح، الأسبوع المقبل، مشروع قانون جديد يهدف إلى محاسبة المسؤولين التنفيذيين في منصات التواصل الاجتماعي على المحتوى غير القانوني والمحرّض على الكراهية.

ويأتي هذا التوجه بعد قرار أستراليا، في ديسمبر الماضي، فرض أول حظر من نوعه عالميًا على استخدام الأطفال دون سن 16 عامًا لوسائل التواصل الاجتماعي. كما تدرس عدة دول أوروبية اتخاذ إجراءات مماثلة، من بينها المملكة المتحدة وفرنسا.

المصدر / وكالات
