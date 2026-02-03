فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصين تحظر مقابض أبواب السيارات المخفية

قراءات صينية لـ"مجلس السلام" برئاسة ترامب: هل يكون مكسباً لبكين؟

فتى أسترالي يسبح أربع ساعات في بحر هائج لإنقاذ عائلته

الدفاع المدني بغزة يعلن خروج مركباته عن العمل جراء نقص الوقود

وجبتان من الشوفان يوميًا تخفضان الكوليسترول الضار بنسبة 10%

"أب سكرولد".. منصة فلسطينية جديدة تغيّر قواعد التواصل الاجتماعي

الذهب يتجاوز 4944 دولاراً للأونصة والفضة تقفز 11% في ارتداد عنيف للأسعار

"حماس" توجِّه نداءً عالميًا للتحرّك في مسيرات غاضبة لوقف الإبادة في غزَّة

الحرب الأوكرانية الروسية: كييف وخاركيف تتعرضان لغارات روسية بعد تصريح ترامب عن "أخبار سارة"

برشلونة يضم الموهبة المصرية حمزة عبد الكريم

الدفاع المدني بغزة يعلن خروج مركباته عن العمل جراء نقص الوقود

03 فبراير 2026 . الساعة 11:26 بتوقيت القدس
...
توقف عمل مركبات الدفاع المدني جراء نقص الوقود (أرشيفية)

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة عن وقف مركباته لعدم توفر الحد الأدنى من الوقود للتدخلات الإنسانية، داعيًا للتدخل العاجل لمعالجة هذه الأزمة.

وقال الدفاع المدني في تصريح صحفي، يوم الثلاثاء، إن طواقمه أوقفت العمل بمهام انتشال الجثث لعدم قدرة السيارات التحرك بسبب نقص الوقود، مشيرًا إلى أن عدم استكمال مهام إزالة الأخطار نتيجة نقص الوقود اللازم لتشغيل المعدات لإتمام المهام .

وحذر من عدم قدرة الطواقم للاستجابة لنداءات الاستغاثة نتيجة المنخفضات الجوية بسبب نقص الوقود.

ودعا الدفاع المدني المؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية العمل على إمداد الطواقم الإنسانية بالوقود اللازم لتشغيل السيارات والمعدات لتقديم الخدمة الإنسانية بالشكل المطلوب.

اقرأ أيضًا: المكتب الحكومي: الاحتلال ارتكب 1,450خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

ووفقًا لرصد المكتب الإعلامي الحكومي لخروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، فإن الاحتلال لم يلتزم أيضًا بإدخال المعدات الثقيلة للدفاع المدني لإزالة الأنقاض وانتشال جثامين الشهداء الكرام، ولم يسمح بإدخال المعدات والمستلزمات الصحية والطبية والأدوية.

وبلغت شاحنات الوقود التي دخلت إلى قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار 782 شاحنة، من أصل 5,550 شاحنة وقود يُفترض دخولها، بنسبة التزام (2.7%)، وفقًا لتقرير المكتب الإعلامي الحكومي.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#نقص الوقود #الدفاع المدني بغزة #انتشال الشهداء #الاستجابة الإنسانية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة