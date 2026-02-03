فلسطين أون لاين

"لتكن الأيام القادمة حراكًا متصاعدًا ومستمرًا"

"حماس" توجِّه نداءً عالميًا للتحرّك في مسيرات غاضبة لوقف الإبادة في غزَّة

03 فبراير 2026 . الساعة 10:56 بتوقيت القدس
شعار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

وجّهت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" نداء عالميا للتحرّك في مسيرات غاضبة وفعاليات ضاغطة ضدّ استمرار العدوان والإبادة بحقّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزَّة.

وقالت "حماس" في بيان صحفي، يوم الثلاثاء، إن حكومة الاحتلال تواصل عدوانها الغاشم ضدّ قطاع غزَّة، عبر تصعيد الغارات والقصف الهمجي المتواصل، وممارسة أبشع جرائم القتل الممنهج، من خلال نسف وتدمير خيام ومنازل المدنيين الأبرياء العزّل، والإمعان في تعميق معاناتهم الإنسانية المتفاقمة.

وأشارت إلى أن حكومة نتنياهو تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل مستمرّ ومتعمد يومياً، تهرباً من التزاماتها أمام الوسطاء، واستهتاراً بالقوانين والأعراف الدولية، وانتهاكاً صارخاً لكلّ القيم والمبادئ الإنسانية.

ووجّهت "حماس" في بيانها نداءً إلى كلّ أصحاب الضمائر الحيّة والأحرار في أمتنا العربية والإسلامية والعالم، من أجل التحرّك العاجل بكلّ أشكال المسيرات التضامنية مع شعبنا وقضيتنا العادلة، والمسيرات الغاضبة في المدن والعواصم والساحات حول العالم، ضدّ استمرار حكومة الاحتلال الفاشية في عدوانها الظالم بحقّ أبناء شعبنا في قطاع غزَّة.

وأضافت " لتكن الأيام القادمة، وخصوصاً أيام الجمعة والسبت والأحد من كلّ أسبوع، حراكاً عالمياً مستمراً ومتصاعداً؛ يُعبّر عن صوت الضمير العالمي وصرخته الحرّة ضدّ الاحتلال والعدوان والإبادة بحقّ أهلنا في قطاع غزَّة، وتُمارَس فيه كلّ أشكال الضغط الجماهيري على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها الغاشم، والالتزام بوقف إطلاق النار، والبدء الفوري بفتح المعابر، والإغاثة، وإعادة الإعمار".

