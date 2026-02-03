فلسطين أون لاين

برشلونة يضم الموهبة المصرية حمزة عبد الكريم

03 فبراير 2026 . الساعة 10:43 بتوقيت القدس
 حمزة عبد الكريم (أرشيف)

أعلن نادي برشلونة الإسباني، الاثنين، تعاقده رسمياً مع اللاعب المصري الشاب حمزة عبد الكريم (18 عاماً) قادماً من نادي الأهلي المصري على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2026، مع احتفاظ النادي الكتالوني بخيار الشراء الدائم.

وتأتي الخطوة في إطار خطة النادي لتعزيز صفوف فريق برشلونة أتلتيك (الفريق الرديف) بالمواهب الواعدة، وفقاً لما أعلنه النادي عبر منصاته الرسمية.

وأوضح نادي برشلونة أنه توصل لاتفاق مع الأهلي، وأن اللاعب حمزة عبد الكريم قد اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح وقام بجولة في مرافق النادي، على أن يبدأ التدريبات مع زملائه الجدد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبهذه الصفقة، يُسجل عبد الكريم اسمه كأول لاعب مصري يحصل على عقد مع نادي برشلونة (لفريقه الرديف).

الطريق نحو الفريق الأول

وبعد توقيع صفقته، يُتوقع أن يخوض حمزة عبد الكريم فترة تأقلم مع أسلوب برشلونة في الفريق الرديف. ويتوقف مسار صعوده نحو الفريق الأول بشكل أساسي على مستوى أدائه وتطوره التقني والبدني خلال هذه المرحلة.

وإذا قدم اللاعب المصري الشاب مستويات عالية ومستقرة، يمكن أن يُستدعى للتدريب مع الفريق الأول، أو حتى يحصل على دقائق في المباريات الرسمية بناءً على قرار المدرب.

الانتقال النهائي للفريق الأول ليس مرتبطاً بشرط رسمي مُحدد مسبقاً، بل يعتمد على إيمان المدرب والجهاز الفني والإداري بقدرة حمزة على المنافسة في مستويات النخبة كالدوري الإسباني ودوري الأبطال أوروبا، وعلى تقييم شامل لتأقلمه وتأثيره.

ووجّه اللاعب المصري رسالة فيديو قصيرة إلى جماهير برشلونة، نُشرت على حسابات النادي، قال فيها: "كيف حالكم يا جمهور برشلونة؟ أنا حمزة عبد الكريم، سوف أسعدكم إن شاء الله، وسوف أكون على قدر المسؤولية في حمل قميص هذا النادي".

وأضاف عبد الكريم: "أنا مستعد ومتحمس ولا أطيق الانتظار حتى أكون في الملعب. هدفي تقديم كل ما لدي لهذا النادي، وآمل أن أصعد إلى الفريق الأول وأمثل برشلونة بأفضل طريقة ممكنة". موضحاً أن كرة القدم هي شغفه الرئيسي في الحياة.

المصدر / وكالات
