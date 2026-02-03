طقس فلسطين: منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة وبعواصف رعدية

أعلنت دائرة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر يوم الثلاثاء، بمنخفض جوي، بحيث يكون الجو غائمًا وباردًا إلى شديد البرودة، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتساقط زخات من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانًا.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا تصل إلى حوالي 60 كم/ساعة، والبحر مائج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردًا، خاصة في المناطق الجبلية، مع زخات متفرقة من الأمطار. الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وغدا الأربعاء، الجو غائم جزئيًا، ودرجات الحرارة ترتفع قليلًا، مع بقاء الطقس باردًا، خاصة في المناطق الجبلية. الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائما جزئيًا، مع ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس باردًا نسبيًا فوق المرتفعات. الرياح جنوبية شرقية معتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة يكون الجو غائما جزئيًا إلى غائم، معتدل خلال النهار وبارد ليلاً، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة. الرياح جنوبية شرقية معتدلة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر الانزلاق على الطرقات.

