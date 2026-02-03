وصول حافلة تقل 12مسافراً من العائدين لغزة عبر معبر رفح.. كيف بدت اللحظات الأولى؟

وصلت، مساء الاثنين، حافلة تقل عددًا من المسافرين العائدين إلى غزة عبر معبر رفح إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي القطاع.

وأفادت مصادر صحفية، بوصول 12 مواطنًا من مصر إلى القطاع عبر معبر رفح في اليوم الأول من فتحه جزئيًا بقيود أمنية إسرائيلية مشددة.

وفي السياق قالت مواطنة مُسنّة عادت إلى القطاع عبر معبر رفح إن عناصر من مجموعة أبو شباب اقتادوها وسلّموها لجيش الاحتلال للتحقيق.

يذكر أن قوات الاحتلال فتحت معبر رفح بين مصر وغزة، منذ صباح الاثنين، بعد نحو 20 شهرًا على إغلاقه بشكل كامل ضمن احتلال مدينة رفح جنوبي القطاع.

وكان معبر رفح قد أُعيد فتحه، أمس الاثنين، بشكل محدود ومقيد، وذلك بعد نحو عامين من الإغلاق الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي، حيث جرى فتح المعبر في الاتجاهين ولكن ضمن قيود مشددة، دون توفر معلومات حتى الآن حول عبور مسافرين فعليًا. يُذكر أن "إسرائيل" تسيطر منذ أيار/مايو 2024 على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ضمن حرب إبادة جماعية شنتها على قطاع غزة منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 واستمرت عامين.

وكان من المفترض أن تعيد "إسرائيل" فتح معبر رفح ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، إلا أنها تنصلت من ذلك.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، تواصل "إسرائيل" ارتكاب مئات الخروقات عبر القصف وإطلاق النار، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 523 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 1,433 إصابة، إلى جانب انتشال 715 جثمانًا، رغم إعلان الإدارة الأمريكية في كانون الثاني/يناير الماضي بدء المرحلة الثانية من الاتفاق.

المصدر / فلسطين أون لاين