حكم بالسجن 15 عامًا لنظمي مهنا وزوجته في قضية فساد المعابر

أصدرت محكمة جرائم الفساد في رام الله، الإثنين، حكمها في القضية المتعلقة بالهيئة العامة للمعابر والحدود، بناءً على أدلة النيابة العامة وإجراءات المحاكمة القانونية الكاملة.

وحُكم على نظمي مهنا، المدير العام السابق للهيئة، بالسجن 15 عامًا، وعلى زوجته ريم مهنا بالسجن 7 سنوات، بتهم الفساد المسندة إليهما.

كما ألزمت المحكمة مهنا برد مبالغ بلغت 6,137,225 شيكل إسرائيلي، و4,499,030 دولار أمريكي، و2,923,717 دينار أردني، و6,974 يورو، مع غرامة مالية تعادلها. وقررت مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المرتبطة بالجريمة، بما في ذلك عقارات في فلسطين والأردن والإمارات، مع منع التصرف فيها قانونيًا.

واتهمت النيابة مهنا بجرائم فساد تشمل الكسب غير المشروع، المتاجرة بالنفوذ، إساءة استعمال السلطة، والحصول على منفعة شخصية، وفق قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته وقانون العقوبات. كما شملت التهم غسل الأموال لكلا المتهمين.

وأوضحت النيابة أنها اتخذت إجراءات تحفظية على الأصول لحماية المال العام، وستتابع تنفيذ الحكم فورًا لضمان الردع ومنع الإفلات من العقاب.

المصدر / فلسطين أون لاين