لبيد يعتزم طرح مشروع قانون يصنف قطر "دولة عدو"

متابعة/ فلسطين أون لاين

يعتزم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد عزمه طرح مشروع قانون على طاولة الكنيست، يوم الاثنين، يقضي بتصنيف قطر "دولة عدو" لإسرائيل.

وقال لبيد، في منشور على منصة "إكس" مساء الأحد، إن مشروعه ينص على إخضاع قطر لكافة الأحكام والتشريعات الإسرائيلية المطبّقة على ما يُعرف بـ"دول العدو"، على غرار إيران ولبنان وسورية واليمن والعراق.

وبرّر لبيد طرحه بالقول إن قطر "تعمل منذ سنوات بشكل منهجي بما يتعارض مع المصالح الأمنية والسياسية لإسرائيل"، متهمًا إياها بدعم وتمويل حركات تقاتل "إسرائيل"، وعلى رأسها حركة حماس، وفق تعبيره.

وبحسب القانون الإسرائيلي، يُعرَّف "العدو" في المادة 91 من قانون العقوبات بأنه كل من يكون طرفًا مقاتلًا أو في حالة حرب مع "إسرائيل"، سواء أُعلنت الحرب أم لم تُعلن.

ورغم عدم وجود تعريف قانوني جامع لمفهوم "دولة عدو"، فإن المصطلح يُستخدم في الإطارين القانوني والأمني لوصف الدول التي تُصنَّف معادية لـ "إسرائيل"، ويترتب على ذلك تنظيم كيفية التعامل معها.

ويَرِد مصطلح "دولة عدو" في عدة قوانين إسرائيلية، أبرزها "أمر التجارة مع العدو" لعام 1939، الذي يحظر إقامة علاقات تجارية أو مالية مع هذه الدول، إلى جانب قانون العقوبات وقانون المواطنة وقانون منع التسلل، فضلًا عن أنظمة الطوارئ التي تمنح الحكومة وأجهزة الأمن صلاحيات واسعة في هذا السياق.

وفي حال إقرار القانون، كما يطمح لبيد فإنّ ذلك سيساعد بحسبه "على الدفع بتشريع مماثل بالتعاون مع الحزبَين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأميركي"، على ما ذكره في منشوره.