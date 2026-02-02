قوات الأمن السورية تدخل الحسكة ضمن اتفاق لدمج الإدارة الذاتية الكردية

دخلت قوات الأمن السورية، اليوم الاثنين، مدينة الحسكة شمال شرق سوريا، ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار مدعوم من الولايات المتحدة، يهدف إلى دمج المؤسسات التي تديرها القوات الكردية في إطار الدولة السورية.

وأفاد شهود لوكالة رويترز بأن قافلة من سيارات ومدرعات قوات الأمن التابعة للحكومة السورية تحركت نحو المدينة، حيث استقبلها عناصر القوات الكردية، بينهم نساء، وهم يحملون أسلحتهم على جانبي الطريق.

كما تجمهر عدد من سكان المدينة، من الأكراد والعرب، في الشوارع حاملين الأعلام السورية، تزامنًا مع دخول القوات الحكومية.

ويأتي هذا التحرك بعد أن أُعلن الاتفاق يوم الجمعة الماضي، الذي ساعد على تجنب تصعيد الصراع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، عقب خسارتها مساحات واسعة في شرق وشمال البلاد لصالح القوات الحكومية خلال يناير/كانون الثاني.

وذكرت وكالة رويترز أن القافلة التي تضم أكثر من 20 مركبة تابعة لوزارة الداخلية السورية بدأت التحرك من محيط الحسكة نحو المدينة بعد ظهر اليوم، في خطوة تمثل مرحلة مهمة من دمج الإدارة الذاتية الكردية ضمن مؤسسات الدولة السورية.

المصدر / وكالات