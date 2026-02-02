إيران تبدأ محادثات نووية مع واشنطن بأمر من الرئيس بزشكيان

أفادت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، اليوم الإثنين، بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمر ببدء محادثات مع الولايات المتحدة حول برنامج إيران النووي، في ظل توترات متصاعدة مع واشنطن التي لم تستبعد استخدام القوة العسكرية.

ونقل المصدر الحكومي عن وكالة فارس قوله: "الرئيس بزشكيان أمر ببدء محادثات مع الولايات المتحدة"، وأضاف أن «المباحثات حول الملف النووي ستجري دون تحديد موعد رسمي". وقد أكدت صحيفتا إيران الحكومية وشرق الإصلاحية هذا الخبر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: إن طهران تدرس مختلف المسارات الدبلوماسية لمعالجة التوترات مع واشنطن، معربًا عن أمل بلاده في التوصل إلى نتائج خلال الأيام المقبلة. وأضاف أن دول المنطقة تلعب دورًا في تبادل الرسائل بين الطرفين، وأن طهران تعمل على دراسة تفاصيل كل مسار دبلوماسي.

وفي الوقت نفسه، قال مسؤول أميركي رفيع المستوى، الأحد: إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت إيران عبر قنوات متعددة بأن واشنطن منفتحة على التفاوض للتوصل إلى اتفاق.

يأتي هذا الجهد الدبلوماسي في ظل تعزيز عسكري أمريكي كبير في منطقة الخليج، ما يزيد من أهمية نجاح المحادثات في منع تصعيد محتمل قد يؤدي إلى ضربة عسكرية أو توتر إقليمي أوسع.

المصدر / وكالات