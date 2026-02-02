وفاة والد الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله

توفي يوم الاثنين، عبد الكريم نصرالله، والد الأمين العام السابق لـ "حزب الله"، حسن نصرالله، عن عمر ناهز التسعين عامًا، عقب تدهور حالته الصحية.

وأفادت مصادر مقربة من العائلة بأن الراحل عانى خلال اليومين الماضيين من مضاعفات صحية حادة، نُقل على إثرها إلى المستشفى حيث فارق الحياة.

ويأتي هذا الحدث بعد نحو سنة ونصف على اغتيال نجله في ضاحية بيروت الجنوبية، مما يضيف حزناً آخر على العائلة.

عرف عبد الكريم نصرالله بين اللبنانيين بزهده وبُعده عن الأضواء والسياسة، رغم المكانة التي كان يشغلها نجله على الصعيد السياسي.

ومن المتوقع أن يتم تشييع الجثمان في مسقط رأس العائلة بمدينة صور (بازورية) جنوبي لبنان، في مراسم ستعلن تفاصيلها لاحقًا.

المصدر / وكالات