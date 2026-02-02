الصحة بغزة : 5 شهداء و4 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن 5 شهداء -منهم شهيدان انتشال- و4 إصابات، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء 526، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,447، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 717 شهيدًا.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 71,800 شهيدًا و 171,555 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.



المصدر / فلسطين أون لاين