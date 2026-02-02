حمد: الشروط الإسرائيلية تُعرقل عبور المُسافرين من معبر رفح

أكد عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" غازي حمد، أن الشروط الإسرائيلية تعرقل عملية عبور المسافرين من معبر رفح، موضحًا أن الاحتلال لا يريد للداخلين أو الخارجين من غزة العبور بسهولة.

وتساءل حمد في تصريحات صحفية تابعتها "فلسطين أون لاين" عن سبب عدم بدء اللجنة الوطنية المستقلة لإدارة غزة عملها، مشددًا على أن أولوية الحركة هي استلام اللجنة الوطنية المستقلة لإدارة غزة عملها.

وأوضح أن استمرار عملية القتل الإسرائيلية سيعرقل عمل اللجنة الوطنية المستقلة، مشيرًا إلى أن الاحتلال لا يريد الذهاب إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وشدد حمد على ضرورة توفير ميزانية للجنة الوطنية المستقلة لإدارة غزة لتباشر عملها.

وأكدت وزارة الصحة بغزة، أنه لم يسمح بسفر المرضى حتى الآن عبر معبر رفح البري.

وأوضحت وزارة الصحة، في تصريح مقتضب، أنه لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل جديدة حول سفر المرضى عبر معبر رفح، مؤكدة أنه لم يغادر أي مريض حتى اللحظة عبر المعبر.

وأشارت إلى أن سفر المرضى عبر معبر كرم أبو سالم سيتم من خلال الآلية السابقة.

وفي السياق، قال المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة رائد النمس "حتى اللحظة لم تصلنا أي معلومات أو تفاصيل فيما يتعلق بإجلاء مرضى أو مصابين من القطاع عبر معبر رفح".

النونو: لا قطيعة مع لجنة التكنوقراط ونضغط لإعادة معبر رفح إلى سابق عهده

وصباح أمس الأحد، بدأ تشغيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح "بشكل تجريبي"، وذلك بعد أكثر من عام ونصف على الإغلاق الإسرائيلي شبه الكامل للمعبر.

ومنذ مايو/ أيار 2024، تسيطر "إسرائيل" على الجانب الفلسطيني من المعبر، في سياق حرب الإبادة الجماعية التي شنتها على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 واستمرت لعامين.

وكان من المفترض إعادة فتح المعبر خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، المستند إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، إلا أن "إسرائيل" تنصلت من ذلك حتى اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين