3 شهداء وإصابات في خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مخلفًا مئات الشهداء وآلاف الإصابات، فيما لا يزال يشن عمليات نسف لمنازل المواطنين وإطلاق النار في عدة مناطق بالقطاع.

وأعلنت مصادر طبية، يوم الاثنين، ارتقاء شهيد وإصابة آخرين جرّاء إلقاء طائرة مسيّرة إسرائيلية "كواد كوبتر" قنبلة على مدرسة "أربيكان" التي تؤوي النازحين في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد الشاب أحمد أيمن محمود خميس (40 عامًا) بعيار ناري من جيش الاحتلال في مواصي مدينة خانيونس، إضافة لاستشهاد الطفل إياد أحمد نعيم الربايعة (3 أعوام)، جراء قصف نفذته زوارق الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة الإقليمي جنوبي مواصي مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار على وسط وشرق مدينة خان يونس، والمناطق الشرقية لبلدة جحر الديك جنوب شرقي مدينة غزة.

وواصلت الآليات إطلاق النار تجاه مناطق شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وأوضحت وزارة الصحة أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء 526، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,447، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 717 شهيدًا.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 71,800 شهيدًا و 171,555 إصابة.

