مجمع ناصر الطبي:  الاحتلال اعتمد 5 أسماء من قائمة تضمّ 27 مريضًا وجريحًا للسفر

أكد مدير مجمع ناصر الطبي في خان يونس، عاطف الحوت، أنه لم يغادر أي مريض أو جريح من قطاع غزة عبر معبر رفح البري حتى الآن.

وقال الحوت في تصريحات صحفية تابعتها "فلسطين أون لاين"، يوم الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتمد 5 أسماء فقط من القائمة المرسلة والتي تضم 27 مريضا وجريحا.

مدير مجمع ناصر الطبي، د. عاطف الحوت

وأشار إلى أن أكثر من 20 ألف مريض وجريح ينتظرون السفر من قطاع غزة للعلاج، مشددًا على أن تأخير سفر المرضى والجرحى هو حكم بالإعدام عليهم.

كما وأشار إلى حالة من الضبابية وعدم الوضوح حول ملف سفر المرضى والجرحى على غير المعتاد في المرات السابقة.

ومن جهتها، أكدت وزارة الصحة بغزة، أنه لم يسمح بسفر المرضى حتى الآن عبر معبر رفح البري.

وأوضحت وزارة الصحة في تصريح مقتضب، أنه لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل جديدة حول سفر المرضى عبر معبر رفح، مؤكدة أنه لم يغادر أي مريض حتى اللحظة عبر المعبر.

وأشارت إلى أن سفر المرضى عبر معبر كرم أبو سالم سيتم من خلال الآلية السابقة.

وفي السياق قال المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة رائد النمس "حتى اللحظة لم تصلنا أي معلومات أو تفاصيل فيما يتعلق بإجلاء مرضى أو مصابين من القطاع عبر معبر رفح".

