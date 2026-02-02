باريس سان جرمان ينتزع صدارة الدوري الفرنسي من لنس بفوز شاق

انتزع فريق باريس سان جرمان حامل اللقب صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم من لنس، الأحد، بعدما حقق فوزا صعبا على ستراسبورغ 2-1، ضمن المرحلة العشرين التي شهدت أيضا فوز ليون العاشر تواليا في مختلف المسابقات بإسقاطه ليل 1-0.

وقبل أسبوع من مباراة "الكلاسيكو" الحاسمة أمام مرسيليا المتعثر، أنجز الباريسيون المهمة المطلوبة منهم وعادوا إلى القمة بفارق نقطتين عن لنس الذي كان قد تغلب على لوهافر 1-0 في افتتاح الجولة الجمعة (48 نقطة مقابل 46).

وبعد إهدار الأرجنتيني خواكين بانيتشيلي ركلة جزاء تصدى لها الحارس الروسي ماتفي سافونوف (21)، جاء رد سان جرمان سريعا، إذ افتتح سيني مايولو التسجيل إثر تشتيت خاطئ من القائد السنغالي مامادو سار (22).

غير أن ستراسبورغ لم يتأثر بذلك، فاستغل بسرعة الثغرات في دفاع الفريق الباريسي، ونجح العاجي غويلا دويه في إدراك التعادل (27). ورغم النقص العددي عقب طرد الدولي المغربي أشرف حكيمي (75) بسبب تدخل قوي، تمكن رجال العاصمة من قلب النتيجة لصالحهم بفضل رأسية المدافع البرتغالي نونو مينديش التي ترجم بها عرضية وارن زاير-إيمري (81).

ومن جانبه، احتفظ ستراسبورغ الذي كان قد فاز في المرحلتين الماضيتين على متز 2-1 وليل 4-1، ولم يعرف الهزيمة منذ 6 كانون الأول/ديسمبر، بموقعه السابع برصيد 30 نقطة، متخلفا بنقطة واحدة فقط عن المراكز الستة الأولى.

ليون يعمق أزمة ليل

ليون حقق فوزه العاشر توالياً (وكالات)

أما ليون، فزاد من معاناة ضيفه ليل بعدما تغلب عليه 1-0، ليقترب أكثر من المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وجاء هدف اللقاء الوحيد بتوقيع لاعب الوسط الشاب الدنماركي نواه نارتي (20 عاما)، القادم من بروندبي، والذي سجل في أول ظهور له أساسيا في الدوري (37).

ودخل ليون، المتوج بلقب الدوري الفرنسي 7 مرات، هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة، فواصل سلسلة انتصاراته وحقق فوزه العاشر تواليا في جميع المسابقات، بينها 5 انتصارات متتالية في الدوري، منذ خسارته أمام لوريان في كانون الأول/ديسمبر الماضي، كما تصدر المجموعة الموحدة لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، رافعا رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، متساويا بالنقاط ومتخلفا بفارق الأهداف عن مرسيليا الثالث.

كذلك نجح رجال المدرب البرتغالي باولو فونسيكا في تحقيق 6 انتصارات خلال آخر 7 مباريات لهم أمام ليل في مختلف المسابقات (تعادل واحد)، وهو ذات رصيد الانتصارات الذي حققوه في آخر 30 مواجهة بين الطرفين (مقابل 13 تعادلا و11 هزيمة).

وفي الجهة المقابلة، خاض ليل المباراة وهو يمر بسلسلة نتائج سلبية، فتلقى خسارته الرابعة تواليا في "ليغ 1" بعد سقوطه سابقا أمام رين 0-2 وباريس سان جرمان 0-3 وستراسبورغ 1-4، ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز الخامس.

وعلى صعيد آخر، حسم أنجيه مواجهته مع ضيفه متز المنقوص عددا بفوز 1-0 حمل توقيع لويس موتون (25)، رافعا رصيده إلى 26 نقطة في المركز الحادي عشر.

وخاض متز متذيل الترتيب برصيد 12 نقطة اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة التاسعة بعد طرد جان-فيليب غبامان.

كما أهدر بريست تقدمه بهدفين ليتعادل في النهاية 2-2 مع نيس، حيث سجل أولا عبر رومان ديل كاستيلو (15 من ركلة جزاء) والمالي كاموري دومبيا (23)، قبل أن يعود نيس في النتيجة بواسطة التونسي علي العابدي (63) وإيلي واهي (71).

ويتموضع بريست حاليا في المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة على نيس.

وانتهت مواجهة تولوز مع ضيفه أوكسير، صاحب المركز قبل الأخير، بالتعادل السلبي دون أهداف.

المصدر / وكالات