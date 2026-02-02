ريال مدريد ينجو من فخ رايو فاليكانو ويخطف فوزًا قاتلًا في البرنابيو

انتصر ريال مدريد بشق الأنفس على ضيفه رايو فاليكانو بنتيجة (2-1)، في لقاء مثير ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ورفع الفريق الملكي رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمّد رصيد رايو فاليكانو عند 22 نقطة في المركز السابع عشر، ليواصل صراعه في مناطق الخطر.

ويدين ريال مدريد بهذا الفوز لنجميه فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي، اللذين وقّعا على هدفي اللقاء في الدقيقتين 15 و(90+10)، بينما أحرز خورخي دي فروتوس هدف رايو الوحيد في الدقيقة 49.

انطلاقة على وقع الصافرات

بدأت المباراة وسط صافرات استهجان من جماهير البرنابيو، تعبيرًا عن غضبها من الخسارة الأخيرة أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، وازدادت حدة الصافرات مع كل لمسة لفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام.

وفي الدقيقة الثانية، اخترق فينيسيوس الجهة اليسرى ووصل إلى خط المرمى قبل أن يرسل كرة تحولت إلى ركنية، مطالبًا الجماهير بالدعم والمؤازرة.

كاد رايو فاليكانو أن يصعق أصحاب الأرض مبكرًا، بعدما أهدر المغربي إلياس أخوماش فرصة محققة في الدقيقة السادسة، ما زاد من توتر المدرجات.

وبعدها بدقيقتين، تلقى ريال مدريد ضربة موجعة بإصابة جود بيلينجهام في العضلة الخلفية، ليغادر الملعب متأثرًا وسط تصفيق الجماهير، ويشارك إبراهيم دياز بديلًا له في الدقيقة العاشرة.

فينيسيوس يرد بالسحر

فينيسيوس جنيور سجل الهدف الأول لريال مدريد (وكالات)

جاء الرد المدريدي سريعًا في الدقيقة 15، حين تسلم فينيسيوس الكرة على الجهة اليسرى، وراوغ بمهارة قبل أن يطلق تسديدة رائعة سكنت الشباك، محتفلًا بتقبيل شعار النادي في رسالة واضحة للمنتقدين.

وكاد أردا جولر أن يعزز التقدم في الدقيقة 18، لولا تألق الحارس باتالا، بينما جرّب إبراهيم دياز حظه بتسديدة بعيدة في الدقيقة 32.

بعد ذلك، فرض رايو فاليكانو استحواذه نسبيًا على الكرة، مستغلًا تباطؤ أداء الريال، ما أعاد صافرات الاستهجان إلى مدرجات البرنابيو، قبل أن يهدر إبراهيم دياز فرصة خطيرة بتمريرة عرضية لم تجد مبابي في الدقيقة 42.

مع بداية الشوط الثاني، نجح رايو فاليكانو في تعديل النتيجة عبر خورخي دي فروتوس، الذي سبق تشواميني لكرة عرضية وأسكنها شباك كورتوا في الدقيقة 49.

وتألق كورتوا في الدقيقة 63، منقذًا مرماه من انفراد محقق، قبل أن يحرم القائم والعارضة مبابي من هدف جميل في الدقيقة 68، بعدما راوغ الحارس وسدد كرة بعيدة ارتطمت بالعارضة.

ضغط مدريدي وطرد حاسم

واصل ريال مدريد ضغطه الهجومي، وأهدر عدة فرص، أبرزها رأسية كامافينجا التي اصطدمت بالقائم، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه سيس لاعب رايو فاليكانو بالدقيقة 80، عقب تدخل عنيف على سيبايوس.

وفي الوقت بدل الضائع، صنع إبراهيم دياز الفارق بعدما اخترق الدفاع وتعرض لعرقلة داخل منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم ركلة جزاء ترجمها كيليان مبابي بنجاح في الدقيقة (90+10).

وشهدت الدقائق الأخيرة توترًا كبيرًا، أسفر عن طرد شافاريا بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا فوزًا صعبًا وثمينًا لريال مدريد.

المصدر / وكالات