فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ريال مدريد ينجو من فخ رايو فاليكانو ويخطف فوزًا قاتلًا في البرنابيو

وزارة الصحة بغزة: لم يسمح بسفر المرضى حتى الآن عبر معبر رفح

نزع سلاح المقاومة في غزة... رهان على فرض الواقع السياسي أم فخ جديد للصراع الفلسطيني؟

إدارة غزة في زمن العدوان... لجنة التكنوقراط بين الاستمرارية المؤسسية والقيود السياسية

وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى غزة

ضرباتٌ متلاحقة.. "رادع" توقع قتلى وجرحى في صفوف العصابات العميلة

الاحتلال يُفجِّر منزل الشهيد محمود عابد شمالي الخليل

طقس فلسطين: غائمٌ جزئيا وانخفاضٌ ملموس على درجات الحرارة

غزة والمرأة: صمود في زمن الحصار والأزمات الإنساني

غزة.. بين مطرقة "مجلس السلام" وسندان الوعود الزجاجية

وزارة الصحة بغزة: لم يسمح بسفر المرضى حتى الآن عبر معبر رفح

02 فبراير 2026 . الساعة 08:54 بتوقيت القدس
...
معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني قبل تدميره من قبل الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية

أكدت وزارة الصحة بغزة، أنه لم يسمح بسفر المرضى حتى الآن عبر معبر رفح البري.

وأوضحت وزارة الصحة، يوم الاثنين، في تصريح مقتضب، أنه لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل جديدة حول سفر المرضى عبر معبر رفح، مؤكدة أنه لم يغادر أي مريض حتى اللحظة عبر المعبر.

وأشارت إلى أن سفر المرضى عبر معبر كرم أبو سالم سيتم من خلال الآلية السابقة.

اقرأ أيضًا: وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى غزة

وأعلنت هيئة البث العبرية، أنه سيغادر يوميا من قطاع غزة 150 فلسطينيا فيما سيسمح بدخول 50، مشيرةً إلى أن مصر سترسل يوميا 50 اسما للحصول على موافقة إسرائيلية على أن يدخلوا غزة في اليوم التالي.

وأوضحت أن القوة الأوروبية سترسل قائمة مغادري غزة يوميا إلى مصر مع تحديد وجهتهم النهائية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#كرم أبو سالم #معبر رفح #سفر المرضى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة