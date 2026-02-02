وزارة الصحة بغزة: لم يسمح بسفر المرضى حتى الآن عبر معبر رفح

أكدت وزارة الصحة بغزة، أنه لم يسمح بسفر المرضى حتى الآن عبر معبر رفح البري.

وأوضحت وزارة الصحة، يوم الاثنين، في تصريح مقتضب، أنه لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل جديدة حول سفر المرضى عبر معبر رفح، مؤكدة أنه لم يغادر أي مريض حتى اللحظة عبر المعبر.

وأشارت إلى أن سفر المرضى عبر معبر كرم أبو سالم سيتم من خلال الآلية السابقة.

وأعلنت هيئة البث العبرية، أنه سيغادر يوميا من قطاع غزة 150 فلسطينيا فيما سيسمح بدخول 50، مشيرةً إلى أن مصر سترسل يوميا 50 اسما للحصول على موافقة إسرائيلية على أن يدخلوا غزة في اليوم التالي.

وأوضحت أن القوة الأوروبية سترسل قائمة مغادري غزة يوميا إلى مصر مع تحديد وجهتهم النهائية.

