وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى غزة

وصلت الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة، عقب فتح معبر رفح البري، صباح يوم الاثنين.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن مستشفيات شمال سيناء هي الوجهة الأولى للجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، مشيرة إلى أن مستشفيات شمال سيناء والمحافظات المجاورة ترفع درجات الاستعداد القصوى بالتزامن مع التشغيل الفعلي لمعبر رفح البري من الجانب الفلسطيني.

وحول مغادرة المرضى من غزة، أكدت وزارة الصحة بغزة، أنه لم يسمح بسفر المرضى حتى الآن عبر معبر رفح البري.

وأوضحت وزارة الصحة، في تصريح مقتضب، أنه لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل جديدة حول سفر المرضى عبر معبر رفح، مؤكدة أنه لم يغادر أي مريض حتى اللحظة عبر المعبر.

وأعلنت هيئة البث العبرية، أنه سيغادر يوميا من قطاع غزة 150 فلسطينيا فيما سيسمح بدخول 50، مشيرةً إلى أن مصر سترسل يوميا 50 اسما للحصول على موافقة إسرائيلية على أن يدخلوا غزة في اليوم التالي.

وأوضحت أن القوة الأوروبية سترسل قائمة مغادري غزة يوميا إلى مصر مع تحديد وجهتهم النهائية.

المصدر / فلسطين أون لاين