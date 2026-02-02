فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الذهب يهوي أكثر من 8% والفضة تتكبد خسائر قوية

ريال مدريد ينجو من فخ رايو فاليكانو ويخطف فوزًا قاتلًا في البرنابيو

وزارة الصحة بغزة: لم يسمح بسفر المرضى حتى الآن عبر معبر رفح

نزع سلاح المقاومة في غزة... رهان على فرض الواقع السياسي أم فخ جديد للصراع الفلسطيني؟

إدارة غزة في زمن العدوان... لجنة التكنوقراط بين الاستمرارية المؤسسية والقيود السياسية

وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى غزة

ضرباتٌ متلاحقة.. "رادع" توقع قتلى وجرحى في صفوف العصابات العميلة

الاحتلال يُفجِّر منزل الشهيد محمود عابد شمالي الخليل

طقس فلسطين: غائمٌ جزئيا وانخفاضٌ ملموس على درجات الحرارة

غزة والمرأة: صمود في زمن الحصار والأزمات الإنساني

بالفيديو وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى غزة

02 فبراير 2026 . الساعة 08:08 بتوقيت القدس
...
سيارات الإسعاف تنتظر على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة في شمال شرق مصر

وصلت الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة، عقب فتح معبر رفح البري، صباح يوم الاثنين.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن مستشفيات شمال سيناء هي الوجهة الأولى للجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، مشيرة إلى أن مستشفيات شمال سيناء والمحافظات المجاورة ترفع درجات الاستعداد القصوى بالتزامن مع التشغيل الفعلي لمعبر رفح البري من الجانب الفلسطيني.

وحول مغادرة المرضى من غزة، أكدت وزارة الصحة بغزة، أنه لم يسمح بسفر المرضى حتى الآن عبر معبر رفح البري.

وأوضحت وزارة الصحة، في تصريح مقتضب، أنه لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل جديدة حول سفر المرضى عبر معبر رفح، مؤكدة أنه لم يغادر أي مريض حتى اللحظة عبر المعبر.

اقرأ أيضًا: فتح معبر رفح تجريبيا تحت إشراف مصري أوروبي وسيطرة أمنية إسرائيلية

وأعلنت هيئة البث العبرية، أنه سيغادر يوميا من قطاع غزة 150 فلسطينيا فيما سيسمح بدخول 50، مشيرةً إلى أن مصر سترسل يوميا 50 اسما للحصول على موافقة إسرائيلية على أن يدخلوا غزة في اليوم التالي.

وأوضحت أن القوة الأوروبية سترسل قائمة مغادري غزة يوميا إلى مصر مع تحديد وجهتهم النهائية.

يتبع..

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#معبر رفح #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #سفر المرضى #العودة إلى غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة