فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الاثنين، منزل عائلة الشهيد محمود عابد في بلدة حلحول شمال الخليل، وهو أحد منفذَيْ عملية "غوش عتصيون" العام الماضي.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت حلحول قبل منتصف الليل بعدد من الآليات العسكرية ومن عدة محاور، وحاصرت منزل عائلة الشهيد عابد تمهيدًا لتفجيره.

وأجبرت قوات الاحتلال سكان المنازل المحيطة على إخلائها، وأبلغتهم بمنعهم من العودة إلى منازلهم قبل الساعة 8 صباحا.

وعملت الفرق الهندسية في جيش الاحتلال خلال ساعات الليل على زرع المتفجرات داخل المنزل، قبل أن تقدم على تفجيره صباحا.

واستشهد محمود يوسف محمد عابد (23 عاما)، ومالك إبراهيم عبد الجبار سالم (23 عاما) وهو من بلدة بزاريا شمال غرب نابلس، وفي العاشر من يوليو/ تموز الماضي، برصاص قوات الاحتلال بزعم تنفيذهما عملية طعن وإطلاق نار في مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، هدم الاحتلال 1400 منشأة فلسطينية وأخطرت 991 منشأة أخرى بالهدم خلال عام 2025.

المصدر / فلسطين أون لاين