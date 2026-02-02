طقس فلسطين: غائمٌ جزئيا وانخفاضٌ ملموس على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم الاثنين، أن يكون الجو مغبراً وغائما جزئيا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردًا نسبيًا خاصة في المناطق الجبلية.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية ،وفي ساعات الليل المتأخرة يتوقع سقوط أمطار متفرقة تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا فوق المناطق الشمالية والوسطى والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وغدًا الثلاثاء، توقعت الأرصاد أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائماً وبارداً إلى شديد البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعاتها في بعض الهبات حوالي 60 كم/ ساعة والبحر مائج.

المصدر / وكالات