السيسي وملك الأردن يشددان على أهمية بدء إعادة إعمار غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، ضرورة تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة بجميع مراحله، وتعزيز دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون قيود، وسرعة البدء في عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وثمن ملك الأردن، خلال لقائه الرئيس السيسي في العاصمة المصرية القاهرة، دور مصر الحيوي في الوساطة للتوصل إلى اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وفيما يخص الأوضاع في الضفة الغربية، جدد العاهل الأردني والرئيس المصري التأكيد على موقف الأردن ومصر الراسخ الرافض لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، ورفضهما القاطع لمختلف الانتهاكات والممارسات التعسفية ضده.

كما حذر الملك عبد الله الثاني من عواقب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وعلى الصعيد الإقليمي، شدد الزعيمان على أهمية خفض التصعيد، وضرورة تسوية الأزمات عبر الوسائل السلمية، مع التأكيد على احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها وصون مقدرات شعوبها.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد الجانبان حرصهما على توسيع التعاون في مختلف المجالات، خاصة من خلال أعمال اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة.

