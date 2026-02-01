الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في جبل المكبر

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، مواطنا على هدم منزله ذاتيا في جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، كما أصدرت قراراً بهدم غرفة سكنية في بلدة سلون.

وأفادت محافظة القدس، بأن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن المقدسي ياسر ماهر دعنا على هدم منزله قسرا في حي الصلعة بالبلدة، بحجة البناء دون ترخيص، علما أن المنزل يؤوي 4 أفراد، وتبلغ مساحته نحو 100 متر مربع.

يذكر أن سلطات الاحتلال تجبر المواطنين، خاصة في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتيا، بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تقوم جرافات الاحتلال بهدم المنزل وفرض تكاليف باهظة على المالك.

وتمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن، في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسرا من مدينة القدس، مقابل توسيع المستعمرات في المدينة ومحيطها.

من جانب آخر، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، قرارا بهدم غرفة سكنية في سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن بلدية الاحتلال سلمت عائلة الطويل في سلوان قرارا بهدم غرفة سكنية، وأمهلتهم 10 أيام لتنفيذه.

يذكر أن قوات الاحتلال أخطرت قبل ثلاثة أيام بهدم منزلين لشقيقين في حي واد قدوم ببلدة سلوان بالقدس المحتلة.

ومطلع يناير/ كانون الثاني الماضي أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بتهجير 26 عائلة فلسطينية (130 شخصا) في سلوان، عقب قرار محكمة الاحتلال العليا رفض التماسات قدموها لوقف أوامر إخلاء منازلهم لصالح جماعات استيطان يهودية.

وتعد بلدة سلوان من أكثر مناطق شرقي القدس المحتلة استهدافا بالنشاط الاستيطاني.

