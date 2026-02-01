الولايات المتحدة توافق على صفقات تسليح ضخمة لـ"إسرائيل" والسعودية بقيمة 16 مليار دولار

فلسطين أون لاين

01 فبراير 2026 . الساعة 11:13 بتوقيت القدس
مروحية أباتشي (صورة تعبيرية)

أقرت الولايات المتحدة، الجمعة، صفقات أسلحة كبرى لكل من "إسرائيل" والسعودية بقيمة إجمالية تقارب 16 مليار دولار، في خطوة تأتي وسط توتر متصاعد في الشرق الأوسط مع استمرار دراسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخيارات عسكرية ضد إيران.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع الأمريكية، تشمل صفقة "إسرائيل" أسلحة بقيمة 6.7 مليار دولار، أبرزها 30 مروحية هجومية من طراز أباتشي، إلى جانب آلاف المركبات التكتيكية والمعدات العسكرية المختلفة.

أما السعودية، فستحصل على 730 صاروخ باتريوت مطوّر بقيمة 9 مليارات دولار، لتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة تهديدات إقليمية متزايدة.

وأثار القرار انتقادات داخل الكونغرس، حيث اتهم النائب الديمقراطي غريغوري ميكس إدارة ترامب بتجاوز صلاحيات لجان المراجعة و"إقصاء الكونغرس عن دوره الرقابي"، خصوصاً في ظل الجدل المتصاعد حول دور واشنطن في حرب غزة.

وتؤكد الخارجية الأمريكية أن صفقات التسليح تأتي في إطار "الدعم الراسخ لأمن الحلفاء"، بينما يواصل البيت الأبيض إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة تحسباً لأي مواجهة محتملة مع طهران.

المصدر / وكالات
