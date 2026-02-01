فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يستهدف تجمعا بدويا في المغير ويعتقل ثلاثة متضامنين

عاهل الأردن يزور مصر لبحث التوتر الإقليمي وتنسيق المواقف

تصعيد استيطاني في الضفة: هجمات على منازل وتعطيل مدارس وتوسّع بؤر رعوية

هل يواصل الذهب صعوده حتى نهاية ولاية ترمب؟

شظية أغلقت باب الطفولة… يوسف ينتظر الحياة من سرير العجز

ترامب يتوعد كندا برد قوي إذا مضت في اتفاق تجاري مع الصين

آرسنال يكتسح ليدز برباعية ويُحلّق في صدارة البريميرليغ

ليفربول يقلب الطاولة على نيوكاسل برباعية في آنفيلد

(إسرائيل) تُصَعِّد مجددًا.. خروقاتٌ عسكرية تهدف لتعطيل لجنة إدارة غزة

برشلونة يتجاوز إلتشي ويعزز صدارته في الليغا

الاحتلال يستهدف تجمعا بدويا في المغير ويعتقل ثلاثة متضامنين

01 فبراير 2026 . الساعة 10:55 بتوقيت القدس
...
تهجير تجمع شلال العوجا جرى على عدة مراحل متتالية، تحت ضغط العنف الاستيطاني

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرارا عسكريا يقضي بتهجير قسري لسكان تجمع بدوي في المغير شرق رام الله، واعتقلت ثلاثة متضامنين أجانب.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت تجمع أبو ناجح الكعابنة في منطقة الخلايل جنوبا، وسلمت أهالي التجمع، والبالغ عددهم 40 شخصا، قراراً بالرحيل في غضون 48 ساعة، واعتبارها منطقة عسكرية.

ولفتت المصادر الى أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة متضامنين أجانب، من جنسيات مختلفة، قبل أن تنسحب من المكان.

يذكر أن تجمع شلال العوجا الواقع شمال مدينة أريحا تعرّض هو الآخر لعملية تهجير قسري كاملة بعد سنوات طويلة من الانتهاكات المتواصلة، انتهت يوم أمس السبت، بترحيل آخر ثلاث عائلات متبقية من التجمع، ليكتمل بذلك تهجير جميع العائلات الفلسطينية البالغ عددها نحو 120 عائلة.

وتهجير تجمع شلال العوجا لم يحدث بشكل مفاجئ أو دفعة واحدة، بل جرى على عدة مراحل متتالية، حيث اضطرت العائلات إلى مغادرة منازلها وخيامها تباعًا تحت ضغط العنف الاستيطاني المتواصل وسياسة التخويف والترهيب الممنهجة التي استهدفت كسر صمود السكان وإجبارهم على الرحيل القسري.

المصدر / فلسطين أون لاين
#رام الله #قرية المغير #تهجير قسري #شلال العوجا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة