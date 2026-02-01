عاهل الأردن يزور مصر لبحث التوتر الإقليمي وتنسيق المواقف

يتوجّه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى القاهرة اليوم الأحد لإجراء مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي واتساع دائرة التحركات الدبلوماسية في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي: إن المباحثات ستتناول تعزيز العلاقات الثنائية و مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، خصوصاً ما يتعلق بالأزمات المتفاقمة في المنطقة.

توتر متصاعد بين واشنطن وطهران

تأتي الزيارة في وقت أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "أسطولاً" أميركياً يتجه نحو إيران، فيما نقلت مصادر أن الإدارة الأميركية تدرس خيارات عسكرية محدودة ضد طهران.

وتسعى دول حليفة لواشنطن، بينها تركيا والإمارات والسعودية، إلى احتواء التصعيد العسكري ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة.

اتصالات مصرية إيرانية

وفي سياق متصل، تلقى الرئيس المصري اتصالاً من نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، حيث أعرب السيسي عن قلق مصر البالغ من تصاعد التوتر، مؤكداً ضرورة رفض الحلول العسكرية والدفع نحو استئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية شاملة للملف النووي.

غزة تحت القصف

ميدانياً، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن إسرائيل شنت أمس السبت أعنف غارات جوية منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول، ما أدى إلى مقتل أكثر من 30 شخصاً.

