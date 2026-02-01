ليفربول يقلب الطاولة على نيوكاسل برباعية في آنفيلد

فلسطين أون لاين

01 فبراير 2026
الفرنسي إيكيتيكي سجل هدفين للفربول (وكالات)

قلب ليفربول تأخره بهدف إلى فوز عريض على ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة (4-1) على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مساء السبت.

لم يستغل نيوكاسل يونايتد تقدمه بهدف أنتوني غوردون في الدقيقة 36، ليرد الفرنسي هوغو إيكيتيكي بهدفين متتاليين في الدقيقتين 41 و43، ليمنح ليفربول التفوق في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف الألماني فلوريان فيرتز الهدف الثالث في الدقيقة 67، واختتم المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي الرباعية بهدف في الدقيقة 93.

بهذا الفوز، تجاوز ليفربول كبوة الخسارة أمام بورنموث في الجولة الماضية وقبلها 4 تعادلات متتالية، ليرفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس.

بينما تواصلت معاناة نيوكاسل بخسارتين متتاليتين وتعادل ليتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز العاشر.

وكالات
