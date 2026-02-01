برشلونة يتجاوز إلتشي ويعزز صدارته في الليغا

واصل برشلونة نتائجه الإيجابية في الدوري الإسباني، بعدما عاد بفوز ثمين من ميدان مضيفه إلتشي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت ضمن منافسات الجولة الـ22 من الليغا.

وافتتح لامين يامال التسجيل مبكرًا للبرسا في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف فران توريس الهدف الثاني عند الدقيقة 40. وفي الشوط الثاني، عزز البديل الإنجليزي ماركوس راشفورد تفوق برشلونة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 72، فيما سجل ألفارو رودريغيز هدف إلتشي الوحيد عند الدقيقة 29.

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 55 نقطة في صدارة الترتيب، متقدمًا بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد، الذي يستضيف رايو فاليكانو الأحد ضمن الجولة ذاتها، بينما تجمد رصيد إلتشي عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي مباريات أخرى من الجولة نفسها، خيم التعادل السلبي على مواجهة ليفانتي وضيفه أتلتيكو مدريد، فيما عاد فياريال بنقطة ثمينة من ملعب أوساسونا بعد تعادلهما 2-2.

وسجل فياريال هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 17، قبل أن يدرك فيكتور مونيوث التعادل بعد ثلاث دقائق، ثم أضاف بوديمير الهدف الثاني لأوساسونا في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول. وفي الدقيقة 70، أنقذ جيرارد مورينو فياريال من الخسارة بتسجيله هدف التعادل.

كما حقق ريال أوفييدو فوزًا مهمًا على ضيفه جيرونا بهدف دون رد، حمل توقيع المغربي إلياس شعيرة في الدقيقة 74، ليحقق الفريق فوزه الثالث هذا الموسم، في محاولة لاستعادة توازنه رغم بقائه في المركز الأخير على سلم الترتيب.

