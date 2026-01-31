الخارجيتان المصرية والقطرية تدينان الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لوقف النار بغزة

أدانت مصر وقطر بأشد العبارات، يوم السبت، الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها تؤجج الأوضاع وتقوض الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة واستعادة الاستقرار.

وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان، عقب قتل جيش الاحتلال 37 فلسطينيا خلال نحو 24 ساعة، بغارات استهدفت مختلف مناطق قطاع غزة، في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وفق مصادر طبية,

وقالت الخارجية المصرية إنها "تدين بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والتي أدت إلى استشهاد 25 فلسطينيا".

وأضافت أن تلك الانتهاكات "تؤجج الأوضاع وتقوض الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة واستعادة الاستقرار، في وقت تتكاتف فيه الأطراف الإقليمية والدولية نحو إنجاح المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803".

وأكدت مصر، أن الانتهاكات المتكررة تمثل تهديدا مباشرا للمسار السياسي، وتعرقل الجهود المبذولة لتهيئة المناخ الملائم للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارا في قطاع غزة على الصعيدين الأمني والإنساني.

وناشدت "جميع الأطراف الالتزام الكامل بمسؤولياتها في هذه المرحلة الدقيقة، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، بما يسهم في الحفاظ على وقف إطلاق النار واستدامته، وتجنب أي إجراءات من شأنها تقويض المسار القائم، وتهيئة الظروف المواتية للمضي قدما نحو بدء مرحلة التعافي المبكر وعملية إعادة الإعمار".

من جانبها قالت الخارجية القطرية: - ندين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأضفات في تصريح مقتضب أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يمثل تهديدا مباشرا للمسار السياسي، ويعيق جهود الاستقرار في غزة.



وشددت قطر على ضرورة التزام "إسرائيل" بوقف إطلاق النار لإنجاح المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب

وأفادت مصادر طبية، مساء يوم السبت، بأن جيش الاحتلال قتل 37 فلسطينيا خلال نحو 24 ساعة، بغارات جوية استهدفت مختلف مناطق قطاع غزة، في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وادعى جيش الاحتلال أنه استهدف بنى تحتية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة، "ردا" على ما زعم أنه خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، الجمعة. لكن حركة حماس، شددت في بيان يوم السبت، على كذب تلك الادعاءات الإسرائيلية، وعدّتها محاولة "بائسة لتبرير المجازر المروعة بحق المدنيين".

ومنتصف يناير/ كانون الثاني 2026، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وهذه المرحلة تشمل انسحابا إضافيا لجيش الاحتلال من القطاع، وبدء جهود إعادة الإعمار، التي تقدر الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

ومنذ سريان الاتفاق، ارتكب جيش الاحتلال 1450 خرقا خلفت 524 شهيدا ونحو 1360 مصابا، وفق أحدث معطيات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

المصدر / فلسطين أون لاين