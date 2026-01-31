غارة إسرائيلية جنوب لبنان والاحتلال يتحدث عن مهاجمة عنصر بحزب الله

فلسطين أون لاين

31 يناير 2026 . الساعة 15:30 بتوقيت القدس
الاحتلال لم يتوقف عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله منذ إعلانه في أواخر نوفمبر 2024

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، يوم السبت، بشنّ مسيرة إسرائيلية غارة على سيارة في جنوبي لبنان، فيما تحدث جيش الاحتلال عن مهاجمة عنصر من "حزب الله".

وقالت الوكالة اللبنانية، إن مسيرة إسرائيلية أغارت على سيارة من نوع "رابيد" عند أطراف بلدة رب ثلاثين بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان.

فيما أعلن جيش الاحتلال عن مهاجمة عنصر من حزب الله في منطقة مركبا بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان، دون تفاصيل إضافية.

يأتي ذلك في إطار الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع "حزب الله" منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بزعم استهداف "بُنى" تابعة للحزب.

ومرارا، دعا مسؤولون لبنانيون إلى وقف الخروقات الإسرائيلية، وطالبوا بإلزام تل أبيب بتنفيذ بنود الاتفاق، بينما أكد "حزب الله" في أكثر من مناسبة الالتزام بالتهدئة، داعيا إلى الانسحاب من المناطق التي احتلتها إسرائيل خلال الحرب الأخيرة.

وقتلت جيش الاحتلال أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوان شنته على لبنان، بدأته في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم حولته في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة.

وتواصل "إسرائيل" احتلال 5 تلال لبنانية استولت عليها في الحرب الأخيرة، ما يضاف إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

المصدر / فلسطين أون لاين
