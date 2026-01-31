أبو سلمية: قسم الطوارئ بمجمع الشفاء يكتظ بالجرحى والشهداء جراء مجازر الاحتلال

فلسطين أون لاين

31 يناير 2026 . الساعة 12:49 بتوقيت القدس
وداع وتشييع جثامين 11 شهيدًا في استهداف مركز شرطة الشيخ رضوان (فلسطين أون لاين)

قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية، إن جرحى القصف الإسرائيلي على غزة منذ فجر يوم السبت يحتاجون إلى تدخل جراحي، مؤكدًا أن الأطباء يكافحون لإنقاذ حياتهم رغم انعدام الإمكانيات في مستشفيات القطاع.

وأوضح أبو سلمية في تصريحات صحفية تابعتها "فلسطين أون لاين"، أن مستشفيات غزة تعاني نقصًا غير مسبوق في الأدوية والمستهلكات الطبية، لافتًا إلى أن قسم الطوارئ يكتظ بالجرحى والشهداء.

5472373868455464029.jpg

مدير مجمع الشفاء الطبي، د. محمد أبو سلمية

وأضاف "الأطباء والطواقم الطبية يعملون بأقل الإمكانيات"، مشيرًا إلى أن الاحتلال لا يزال يمنع دخول الأدوية والمستهلكات والأجهزة الطبية.

وتابع "لو توفرت لدينا المستلزمات الطبية لتمكنا من إنقاذ حياة كثيرين".

وأكد أبو سلمية أن أكثر من 30% من شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة هم من الأطفال.

وأعلنت مصادر طبية، ظهر اليوم ارتقاء 28 شهيدًا وإصابة آخرين في مجازر الاحتلال بخان يونس (جنوب القطاع)، ومدينة غزة.

ومنذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى يوم السبت 31 يناير 2026 (لمدة 111 يوماً)، ارتكب الاحتلال خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يُشكّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.
 

