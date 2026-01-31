فلسطين أون لاين

"الداخلية": استشهاد عدد من عناصر الشرطة ومراجعين في استهداف الاحتلال مركز الشيخ رضوان

مورينيو يتجاهل ريال مدريد ويركز على تونديلا

يومٌ دامٍ على غزَّة.. شهداء وإصابات في خروقات الاحتلال المتواصلة

غوتيريش يحذر من “انهيار مالي وشيك” للأمم المتحدة

"بلو أوريجين" تعلق السياحة الفضائية للتركيز على القمر

الزمالك يواجه المصري البورسعيدي في قمة مصرية بكأس الكونفدرالية الإفريقية

شلل مالي في الولايات المتحدة وسط خلاف حول ميزانية الأمن الداخلي

"حماس" تصعيد الإبادة بغزة رسالةٌ إسرائيلية لجميع الأطراف أن لا قيمة عملية لـ "مجلس السلام"

"حماس": استمرار مجازر الاحتلال تصعيدٌ خطيرٌ وتقويضٌ متعمَّدٌ لاتفاق وقف إطلاق النار

المكتب الحكومي: الاحتلال ارتكب 1,450خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

31 يناير 2026 . الساعة 12:21 بتوقيت القدس
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (أرشيف)

فاجأ المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الجميع بردة فعل غير متوقعة عقب قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا، التي أوقعت بنفيكا في مواجهة ريال مدريد.

وبدلا من التعليق على المواجهة المرتقبة، نشر مورينيو عبر حسابه على إنستغرام صورة من مكتبه في المدينة الرياضية لبنفيكا.

وظهر المدرب البرتغالي في الصورة وهو يدرس منافسه، لكن ليس ريال مدريد، بل فريق تونديلا الذي تستعد بنفيكا لملاقاته في الدوري البرتغالي، مرفقا الصورة برسالة مقتضبة قال فيها: "الحياة تستمر".

وتحمل هذه المواجهة طابعا خاصا لمورينيو، إذ سيعود إلى ملعب سانتياغو برنابيو بعد 13 عاما، بعد أن أسفرت قرعة الملحق، التي أجريت الجمعة في مدينة نيون السويسرية، عن صدام جديد بينه وبين النادي الملكي.

المصدر / وكالات
