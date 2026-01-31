فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الداخلية": استشهاد عدد من عناصر الشرطة ومراجعين في استهداف الاحتلال مركز الشيخ رضوان

مورينيو يتجاهل ريال مدريد ويركز على تونديلا

يومٌ دامٍ على غزَّة.. شهداء وإصابات في خروقات الاحتلال المتواصلة

غوتيريش يحذر من “انهيار مالي وشيك” للأمم المتحدة

"بلو أوريجين" تعلق السياحة الفضائية للتركيز على القمر

الزمالك يواجه المصري البورسعيدي في قمة مصرية بكأس الكونفدرالية الإفريقية

شلل مالي في الولايات المتحدة وسط خلاف حول ميزانية الأمن الداخلي

"حماس" تصعيد الإبادة بغزة رسالةٌ إسرائيلية لجميع الأطراف أن لا قيمة عملية لـ "مجلس السلام"

"حماس": استمرار مجازر الاحتلال تصعيدٌ خطيرٌ وتقويضٌ متعمَّدٌ لاتفاق وقف إطلاق النار

المكتب الحكومي: الاحتلال ارتكب 1,450خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

"حماس" تصعيد الإبادة بغزة رسالةٌ إسرائيلية لجميع الأطراف أن لا قيمة عملية لـ "مجلس السلام"

31 يناير 2026 . الساعة 12:15 بتوقيت القدس
...
أهالي يودعون أبناءهم الذين ارتقوا شهداء في قصف الاحتلال على غزة (فلسطين أون لاين)

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن الاحتلال الإسرائيلي يصعّد استهدافاته وقصفه في قطاع غزة، في خرق واضح ومتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وأوضح قاسم في تصريح صحفي، يوم السبت، أن هدف الاحتلال من تصعيد حرب الإبادة على شعبنا في غزة هو إيصال رسالة لجميع الأطراف، أن لا قيمة عملية لما يسمى بمجلس السلام ولكل الجهود التي تبذل لتثبيت وقف إطلاق النار في القطاع.

6032826319868988494.jpg

الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم

ومنذ فجر اليوم، ارتقى 21 شهيدًا في مجازر دامية ارتكبها الاحتلال في مدينتي خان يونس وغزة.

ومنذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى يوم السبت 31 يناير 2026 (لمدة 111 يوماً)، ارتكب الاحتلال خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يُشكّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #خروقات وقف إطلاق النار #مجلس السلام

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة