"حماس" تصعيد الإبادة بغزة رسالةٌ إسرائيلية لجميع الأطراف أن لا قيمة عملية لـ "مجلس السلام"

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن الاحتلال الإسرائيلي يصعّد استهدافاته وقصفه في قطاع غزة، في خرق واضح ومتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وأوضح قاسم في تصريح صحفي، يوم السبت، أن هدف الاحتلال من تصعيد حرب الإبادة على شعبنا في غزة هو إيصال رسالة لجميع الأطراف، أن لا قيمة عملية لما يسمى بمجلس السلام ولكل الجهود التي تبذل لتثبيت وقف إطلاق النار في القطاع.

الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم

ومنذ فجر اليوم، ارتقى 21 شهيدًا في مجازر دامية ارتكبها الاحتلال في مدينتي خان يونس وغزة.

ومنذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى يوم السبت 31 يناير 2026 (لمدة 111 يوماً)، ارتكب الاحتلال خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يُشكّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.



المصدر / فلسطين أون لاين