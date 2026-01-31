الجيش الأمريكي يحذّر إيران من التصعيد في مضيق هرمز

استبق الجيش الأمريكي المناورات العسكرية الإيرانية الروسية الصينية المشتركة، المقررة غدا الأحد في مضيق هرمز، بتحذير إيران من أي تصعيد يهدد حرية الملاحة في المنطقة.

وفي بيان لها فجر السبت، دعت القيادة العسكرية الوسطى الأمريكية الحرس الثوري الإيراني إلى إجراء تلك المناورات البحرية المزمعة في مضيق هرمز بشكل "آمن واحترافي"، وحثته على تجنّب أي "سلوك تصعيدي" يهدد حرية الملاحة.

ومع استمرار الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة، حيث تبحث واشنطن خيارات محتملة لعمل عسكري ضد إيران، دعت القيادة المركزية الأمريكية -في بيانها- الحرسَ الثوري الإيراني إلى تجنب أي مخاطر غير ضرورية على حرية الملاحة البحرية الدولية أثناء إجرائه مناورات بحرية بالذخيرة الحية.

وقال بيان القيادة: إن "أي سلوك غير مأمون وغير مهني قرب القوات الأمريكية أو شركاء إقليميين أو سفن تجارية يزيد من مخاطر الاصطدام والتصعيد وزعزعة الاستقرار".

وتعهدت القيادة المركزية الأمريكية بـ"ضمان سلامة الأفراد والسفن والطائرات الأمريكية العاملة في الشرق الأوسط"، وقالت: "لن نتسامح مع أي تصرفات غير آمنة من جانب الحرس الثوري الإيراني".

وتشمل تحذيرات الجيش الأمريكي للحرس الثوري الإيراني: "تحليق الطائرات فوق السفن العسكرية الأمريكية المشاركة في عمليات جوية، أو التحليق على ارتفاعات منخفضة، أو التحليق المسلح فوق الأصول العسكرية الأمريكية عندما تكون النوايا غير واضحة، أو اقتراب الزوارق السريعة بشكل خطير من السفن العسكرية الأمريكية، أو توجيه الأسلحة نحو القوات الأمريكية".

يُذكر أن نحو 100 سفينة تجارية من مختلف أنحاء العالم تعبر يوميا مضيق هرمز الضيق الذي يقع بين شبه جزيرة مسندم العُمانية جنوبا والأراضي الإيرانية شمالا، ويبلغ طوله 280 كيلومترا، أما عرضه فيصل إلى 56 كيلومترا، ويتصل بالخليج العربي وبحر عُمان.

المصدر / وكالات