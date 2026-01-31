طقس فلسطين: غائم جزئيا إلى صافٍ

أفادت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، يوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الأحد، غائما جزئيا إلى صاف، مغبراً احيانا، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، ليصبح الجو دافئاً نسبياً في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو مغبراً وغائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا، خاصة في المناطق الجبلية، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائماً وبارداً إلى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد بمنخفض جوي وزخات من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعاتها في بعض الهبات حوالي 60 كم/ ساعة والبحر مائج.

المصدر / وكالات