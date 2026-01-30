فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أمريكا تغير قيادة مهمتها في قطاع غزة وسط غموض دورها

اللجنة الوطنية لإدارة غزة: فتح معبر رفح بالاتجاهين الإثنين المقبل

حركة "الأحرار" تطالب بفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الأسرى

فصل تعسُّفيّ يهدِّد الأمن الاجتماعيُّ بغزَّة وسط تداعيات الحرب

(إسرائيل) أكبر تبرع بالكُلى عالميًا… والصحة بغزة تسأل: من أين جاءت الأعضاء؟

العثور على حبوب "الكبتاجون" بحوزة عناصر العصابات بغزة.. ماذا نعرف عنها؟

سفارة أمريكا لدى (إسرائيل) عرقلت تحذيرات من "خراب كارثي" في غزة

إدارة أم احتواء؟ خبراء يفسرون فشل السياسات الدولية تجاه غزة

هل يشكل فيروس "نيباه" خطرًا عالميًا؟ منظمة الصحة توضح

جنوب إفريقيا تعلن القائم بالأعمال الإسرائيلي شخصًا غير مرغوب فيه

حركة "الأحرار" تطالب بفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الأسرى

30 يناير 2026 . الساعة 20:42 بتوقيت القدس
...
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

حملت حركة الأحرار الفلسطينية يوم الجمعة، إدارة ما تسمى مصلحة السجون الإسرائيلية مسؤولية حياة الأسرى الفلسطينيين كافة، وخاصة المرضى وكبار السن، في ظل سياسة التعذيب والقتل الممنهج التي تنتهجها بحق الأسرى والأسيرات في المعتقلات.

ودانت الحركة، في بيان صحافي، اقتحام الاحتلال لغرف الأسيرات في سجن الدامون (1) و(2)، وسكب الطعام على الأرض، وإجبار الأسيرات على وضع الأيدي فوق رؤوسهن، معتبرة هذا التصرف انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية والقيم الإنسانية المنظمة لحالة أسرى الحروب.

وأكدت الحركة أن الأوضاع داخل الحركة الأسيرة تمر بأسوأ مراحلها، حيث أمعنت سلطات الاحتلال في انتهاكاتها، وصعّدت من جرائمها، محوّلة السجون إلى ساحات للقمع والاعتداء والقتل البطيء، ومراكز للإهانة والإذلال والتعذيب الممنهج، وزرع الأمراض المتعددة، وما تزال ترتكب الكثير من الجرائم بحق الأسرى البواسل.

وطالبت "الأحرار" الحركة الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بالعمل على فضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن الصمت الدولي والعربي شجع قادة الاحتلال على مواصلة عدوانهم وإجرامهم بحق الأسرى وأبناء الشعب الفلسطيني.

#فلسطين #الأسرى #الاحتلال #سجون الاحتلال #حركة الأحرار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة