حركة "الأحرار" تطالب بفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الأسرى

متابعة/ فلسطين أون لاين

حملت حركة الأحرار الفلسطينية يوم الجمعة، إدارة ما تسمى مصلحة السجون الإسرائيلية مسؤولية حياة الأسرى الفلسطينيين كافة، وخاصة المرضى وكبار السن، في ظل سياسة التعذيب والقتل الممنهج التي تنتهجها بحق الأسرى والأسيرات في المعتقلات.

ودانت الحركة، في بيان صحافي، اقتحام الاحتلال لغرف الأسيرات في سجن الدامون (1) و(2)، وسكب الطعام على الأرض، وإجبار الأسيرات على وضع الأيدي فوق رؤوسهن، معتبرة هذا التصرف انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية والقيم الإنسانية المنظمة لحالة أسرى الحروب.

وأكدت الحركة أن الأوضاع داخل الحركة الأسيرة تمر بأسوأ مراحلها، حيث أمعنت سلطات الاحتلال في انتهاكاتها، وصعّدت من جرائمها، محوّلة السجون إلى ساحات للقمع والاعتداء والقتل البطيء، ومراكز للإهانة والإذلال والتعذيب الممنهج، وزرع الأمراض المتعددة، وما تزال ترتكب الكثير من الجرائم بحق الأسرى البواسل.

وطالبت "الأحرار" الحركة الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بالعمل على فضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن الصمت الدولي والعربي شجع قادة الاحتلال على مواصلة عدوانهم وإجرامهم بحق الأسرى وأبناء الشعب الفلسطيني.