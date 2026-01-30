اللجنة الوطنية لإدارة غزة: فتح معبر رفح بالاتجاهين الإثنين المقبل

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لادارة غزة، الدكتور علي شعث، يوم الجمعة، رسميًا فتح معبر رفح بالاتجاهين ابتداء من يوم الإثنين المقبل الموافق 2 فبراير/ شباط 2026.

وأضاف شعث في بيان، أن هذه الخطوة ستتم بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة بين الأطراف ذات العلاقة بتشغيل معبر رفح.

وأوضح أن يوم الأحد الموافق 1 فبراير/ شباط 2026 سيكون يوما تجريبيا لاختبار آليات العمل داخل المعبر قبل التشغيل الكامل.

وفي وقت سابق، أعلنت سلطات الاحتلال، يوم الجمعة، إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، اعتبارا من الأحد المقبل بالاتجاهين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار وتوجيهات المستوى السياسي، سيفتح معبر رفح اعتبارا من الأحد (1 فبراير/شباط) في الاتجاهين أمام حركة الأشخاص المحدودة فقط".

وأضاف: "سيُسمح بخروج ودخول السكان عن طريق معبر رفح بتنسيق مع مصر، وذلك بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة للسكان من قبل إسرائيل، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، على غرار الآلية التي طُبِّقت في يناير/كانون الثاني 2025".

وأوضح الجيش أنه "ستُتاح عودة السكان من مصر إلى قطاع غزة بتنسيق مصري فقط لأولئك الذين غادروا غزة خلال فترة الحرب، وذلك بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من إسرائيل".

المصدر / فلسطين أون لاين