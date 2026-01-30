سفارة أمريكا لدى (إسرائيل) عرقلت تحذيرات من "خراب كارثي" في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت وكالة رويترز، في تحقيق حصري، أن السفارة الأمريكية لدى الاحتلال عرقلت وصول تحذيرات خطيرة صادرة عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) إلى كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بشأن تحوّل شمال قطاع غزة إلى "أرض خراب كارثية" نتيجة النقص الحاد في الغذاء والمساعدات الطبية.

وبحسب التحقيق، فإن الرسالة الداخلية سردت تفاصيل مروعة عن مشاهد رصدها موظفو الأمم المتحدة الذين زاروا المنطقة في مهمة إنسانية لتقصي الحقائق على مرحلتين في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، أي بعد ثلاثة أشهر فقط من بدء حرب الإبادة على غزة.

وتحدث الموظفون عن رؤية عظمة فخذ بشرية وعظام أخرى على الطرق، وجثث متروكة في السيارات وقالوا إن هناك نقصاً "كارثياً في الاحتياجات الإنسانية لا سيما في ما يتعلق بالغذاء ومياه الشرب النظيفة".

وقال أربعة مسؤولين أمريكيين سابقين ووثائق اطّلعت عليها، بأن السفير الأمريكي لدى "إسرائيل" آنذاك جاك ليو ونائبته ستيفاني هاليت قاما بمنع تعميم البرقية داخل الحكومة الأمريكية، بدعوى أنها "تفتقر إلى التوازن"، كما عُرقلت أربع برقيات أخرى مشابهة خلال الفترة ذاتها.

وقال ستة مسؤولين أمريكيين سابقين إن هذه البرقيات كانت ستلفت انتباه القيادة العليا في واشنطن لو وصلت إليها، وربما كانت ستؤدي إلى تشديد التدقيق في مذكرة الأمن القومي التي ربطت دعم "إسرائيل" بالسلاح والمعلومات الاستخبارية بالتزامها بالقانون الدولي.

وأكد مسؤولون سابقون في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن ما جرى مثّل “تهميشًا متعمدًا” للخبرة الإنسانية، رغم علم البيت الأبيض بتدهور الوضع في غزة عبر قنوات أخرى، وتحذيرات متكررة من منظمات إنسانية بشأن خطر المجاعة.

وأشار التحقيق إلى أن معظم تقارير الوكالة اعتمدت على معلومات من وكالات الأمم المتحدة، بينها "الأونروا" ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وهو ما دفع بعض مسؤولي إدارة بايدن للتشكيك فيها ومقارنتها بالرواية الإسرائيلية.

ويأتي هذا الكشف في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أسفرت، بحسب وزارة الصحة، عن استشهاد أكثر من 71 ألف فلسطيني، في وقت لا تزال فيه التحذيرات الإنسانية تُواجَه بالتجاهل السياسي والدعم الأمريكي المتواصل للاحتلال.

وفي الإطار، ذكرت وسائل إعلام عبرية، يوم الجمعة نقلا عن مسؤولين عسكريين كبار أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقر باستشهاد حوالي 70 ألف فلسطيني خلال الحرب في غزة، بعد أن شكك في وقت سابق في أعداد الضحايا التي ذكرها مسؤولو الصحة بالقطاع.

وتنشر وزارة الصحة في غزة أسماء وأعمار من سجلتهم شهداء. وتقول الآن إن العدد يصل إلى أكثر من 71 ألفا، بما في ذلك أكثر من 480 شهيدًا في العدوان الإسرائيلي المتواصل رغم بدء سريان وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الأول.

وذكر موقع (واي نت) الإخباري الإسرائيلي ووسائل إعلام أخرى، استنادا إلى إحاطة جرت أمس الخميس مع مسؤولين عسكريين كبار، أن الجيش الإسرائيلي أقر بتقدير مماثل.

ونقل الموقع عن مسؤول قوله "وفقا لتقديراتنا، قُتل حوالي 70 ألفا من سكان غزة خلال الحرب، دون احتساب المفقودين".