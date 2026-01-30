جنوب إفريقيا تعلن القائم بالأعمال الإسرائيلي شخصًا غير مرغوب فيه

وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا، يوم الجمعة، القائم بالأعمال الإسرائيلي أرئيل سيدمان شخصاً غير مرغوب فيه.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه يتعين على سيدمان مغادرة البلاد خلال 72 ساعة.

واتهمت الوزارة سيدمان بارتكاب "انتهاكات غير مقبولة للأعراف والممارسات الدبلوماسية، ما يشكل تحدياً مباشراً لسيادة جنوب أفريقيا".

القائم بالأعمال الإسرائيلي لدى جنوب أفريقيا أرئيل سيدمان

وأضافت "تشمل هذه الانتهاكات الاستخدام المتكرر لمنصات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية الرسمية لشنّ هجمات مسيئة ضد الرئيس سيريل رامافوزا والتقاعس المتعمّد عن إبلاغ وزارة العلاقات الدولية والتعاون (وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا) بما قيل إنها زيارات لمسؤولين إسرائيليين كبار".

ويأتي هذا القرار بعد دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" في ديسمبر/ كانون الأول 2023، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، متهمة القوات الإسرائيلية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

ويُعد هذا الإجراء جزءًا من تصعيد دبلوماسي أوسع يشمل مراجعة العلاقات الثنائية بين البلدين، ويأتي بعد احتجاجات ومواقف شعبية وسياسية في جنوب إفريقيا داعمة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك سحب وثائقي عن ميلانيا ترمب من صالات العرض بسبب تضارب المواقف مع السياسات الإسرائيلية.

المصدر / وكالات