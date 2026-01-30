فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

70 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

شهيدان وإصابات في خروقات الاحتلال المتواصلة بغزة

مستوطنون يقتحمون "برك سليمان" جنوبي بيت لحم

"حماس": القصف المُتواصل في غزَّة يعكس استهتار الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النَّار

ترمب يعلن حالة طوارئ ويفرض رسومًا جمركية على مزودي كوبا بالنفط

توغلاتٌ إسرائيلية في ريف القنيطرة الجنوبي واستهدافٌ للأراضي الزراعية

"جودة البيئة": 685 انتهاكًا ارتكبها الاحتلال والمستوطنون بحق البيئة العام الماضي

مرتديًا الكوفية الفلسطينية.. غوارديولا يهاجم الصمت الدولي تجاه فلسطين

أحمد بربخ.. شهيد الرصاص العشوائي المتواصل لجيش الاحتلال

الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية

"رغم قيود الاحتلال"

بالفيديو والصور 70 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

30 يناير 2026 . الساعة 13:20 بتوقيت القدس
...
مصلون يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى آلاف المواطنين، يوم الجمعة، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين.

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية، أنّ نحو 70 ألف مصلٍّ أدوا صلاة الجمعة داخل باحات المسجد، متحدّين قيود الاحتلال وممارساته القمعية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين عبر عدد من أبواب المسجد، لاسيما بابي العامود والأسباط، حيث قامت بتفتيش الهويات الشخصية، واحتجزت عددًا من الشبان وسيدة، ومنعتهم من دخول المسجد.

وأظهرت مقاطع فيديو تنكيل قوات الاحتلال بشاب وتفتيشه بهمجية عند أبواب المسجد الأقصى أثناء توافد المصلين لأداء صلاة الجمعة.

يشار إلى أنّ سلطات الاحتلال تحرم آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #الصلاة في الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة