70 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى آلاف المواطنين، يوم الجمعة، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين.

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية، أنّ نحو 70 ألف مصلٍّ أدوا صلاة الجمعة داخل باحات المسجد، متحدّين قيود الاحتلال وممارساته القمعية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين عبر عدد من أبواب المسجد، لاسيما بابي العامود والأسباط، حيث قامت بتفتيش الهويات الشخصية، واحتجزت عددًا من الشبان وسيدة، ومنعتهم من دخول المسجد.

وأظهرت مقاطع فيديو تنكيل قوات الاحتلال بشاب وتفتيشه بهمجية عند أبواب المسجد الأقصى أثناء توافد المصلين لأداء صلاة الجمعة.

يشار إلى أنّ سلطات الاحتلال تحرم آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.

المصدر / فلسطين أون لاين