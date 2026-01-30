طقس فلسطين: غائمٌ جزئيًا وبارد نسبيًا

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم الجمعة، مغبراً وغائما جزئيا و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيًا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا السبت يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما الأحد يكون الجو غائما جزئيا الى صاف مغبراً احيانا ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة ليصبح الجو دافئاً نسبياً في معظم المناطق، الرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين القادم يكون الجو مغبراً وغائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية ، الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

المصدر / وكالات